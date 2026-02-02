オリンパス株式会社 様「高品質の担保と柔軟な対応力を両立し、クラウドサービス開発を推進」を公開
Ｓｋｙ株式会社が、SI事業の一環として提供する「クラウドインフラソリューション」の事例として、オリンパス株式会社様の事例を新たに公開しました。
オリンパス株式会社様では、Microsoft Azureを基盤にした内視鏡業務を支援するクラウドサービスを開発・提供されています。クラウドサービス開発のプロセスやノウハウがないところからスタートし、Ｓｋｙ株式会社が伴走しながら、品質の向上をはじめ、エンドユーザーの声を反映した柔軟な機能開発などを実現。現在は、さらなる機能拡充に向けて取り組まれています。
背景や効果については以下のWebページで詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください。
高品質の担保と柔軟な対応力を両立し、
クラウドサービス開発を推進
https://www.skygroup.jp/case/007/
■オリンパス株式会社
世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現
私たちは、低侵襲な医療ソリューションを通じ、特定の疾患領域における医療水準を向上し、患者さんのアウトカム改善への貢献を目指しています。健康と安全の向上に寄与する技術革新とソリューションを追求することで、人々がより充実した人生を送るための貢献を目指しています。
https://www.olympus.co.jp/
■Ｓｋｙ株式会社 クラウドインフラソリューションの概要
お客様のニーズに合わせた最適なクラウド環境の設計、導入、移行、サポートにワンストップで対応します。インテグレーションサービス、セキュリティガバナンスサービス、専門的なプロフェッショナルサービスを提供するとともに、主要クラウドベンダーのサービスを適切に活用。信頼性が高く、無駄のないクラウド環境を構築することで、お客様のビジネスをご支援します。
クラウドインフラソリューション
https://www.skygroup.jp/software/development/cloud.html
