オリンパス株式会社 様「高品質の担保と柔軟な対応力を両立し、クラウドサービス開発を推進」を公開

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社が、SI事業の一環として提供する「クラウドインフラソリューション」の事例として、オリンパス株式会社様の事例を新たに公開しました。

オリンパス株式会社様では、Microsoft Azureを基盤にした内視鏡業務を支援するクラウドサービスを開発・提供されています。クラウドサービス開発のプロセスやノウハウがないところからスタートし、Ｓｋｙ株式会社が伴走しながら、品質の向上をはじめ、エンドユーザーの声を反映した柔軟な機能開発などを実現。現在は、さらなる機能拡充に向けて取り組まれています。

背景や効果については以下のWebページで詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください。

高品質の担保と柔軟な対応力を両立し、

クラウドサービス開発を推進

https://www.skygroup.jp/case/007/

■オリンパス株式会社

世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現

私たちは、低侵襲な医療ソリューションを通じ、特定の疾患領域における医療水準を向上し、患者さんのアウトカム改善への貢献を目指しています。健康と安全の向上に寄与する技術革新とソリューションを追求することで、人々がより充実した人生を送るための貢献を目指しています。

https://www.olympus.co.jp/

■Ｓｋｙ株式会社 クラウドインフラソリューションの概要

お客様のニーズに合わせた最適なクラウド環境の設計、導入、移行、サポートにワンストップで対応します。インテグレーションサービス、セキュリティガバナンスサービス、専門的なプロフェッショナルサービスを提供するとともに、主要クラウドベンダーのサービスを適切に活用。信頼性が高く、無駄のないクラウド環境を構築することで、お客様のビジネスをご支援します。

クラウドインフラソリューション

https://www.skygroup.jp/software/development/cloud.html

- Azure は、Microsoft Corporationの登録商標または商標です。- その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。