【愛媛・今治】P・SPO ワールドプラザ店が2月5日グランドオープン
P・SPO（ピースポ）(https://pspo.jp/)は、愛媛県今治市の商業施設「今治ワールドプラザ」内に、P・SPO ワールドプラザ店(https://pspo.jp/worldplaza/)を2026年2月5日（木）にグランドオープンします。
ジムおよびゴルフエリアを24時間営業とする取り組みは、P・SPOにおいて、しまなみエリア初となります。
オープンに先立ち、2026年2月2日（月）～2月4日（水）の期間、施設見学会を実施します。
■ 施設見学会について
開催日程
2026年2月2日（月）・2月3日（火）・2月4日（水）
開催時間
9:00～20:00
予約方法
電話受付：0898-52-3787
（受付時間：9:00～20:00）
■ グランドオープン記念、地域限定「あいリンククラブ」連携キャンペーン
オープンを記念し、今治市内在住者を対象とした地域限定キャンペーンを実施します。
キャンペーン内容
- 入会金：通常 税込7,700円 → 0円
- 事務手数料：通常 税込3,300円 → 0円
- ビューティー登録料：最大 税込11,000円 → 0円
対象条件
- 今治市内在住の方
- 店舗内での入会手続き
- 「あいリンククラブ」への登録（登録料・年会費は無料）
キャンペーン期間
2026年2月2日（月）～2月28日（土）
■ 女性専用エリアを明確に区画したジム構成
ジムエリアには女性専用エリアを設け、明確に区画された空間を確保しています。
女性更衣室と直結しているため、男性の視線を気にせず、安心してトレーニングやリフレッシュが可能です。
■ 導入マシンについて
P・SPOワールドプラザ店では、「P・SPOマリエール今治店」(https://pspo.jp/marriyell_imabari/)の構成をベースに、以下のマシンを新規導入しています。
有酸素マシン
リクラインバイク
ヴァリオ
バイク
筋力トレーニングマシン・フリーウエイト
ラットマシン
スミスマシン
ハーフラック
アジャスタブルベンチ
クランチベンチ
スコットベンチ
■ ゴルフエリアについて
※写真はP・SPOマリエール今治店
シミュレーションゴルフ
設置台数：4台（左打ち1台）
屋内でリアルなゴルフ体験が可能なシミュレーションゴルフを設置しています。
天候や時間を問わず利用でき、個人練習にも対応しています。
※ボール・クラブの貸し出しはありません
※屋内用シューズをご持参ください
※写真はP・SPOマリエール今治店
パター練習スペース
落ち着いた環境でパッティング練習が可能な専用スペースを設けています。
※予約不要
※ボール・クラブの貸し出しはありません
※屋内用シューズをご持参ください
■ 約800平方メートル の広さを活かした多目的空間
店舗全体は約800平方メートルの広さを確保。
ジム・ゴルフエリアに加え、カフェエリア、個室カラオケ、酸素カプセルを備え、運動前後の休憩にも利用できる設計です。
■ 店舗概要- 店舗名：P・SPO ワールドプラザ店
- 所在地：〒799-1506 愛媛県今治市東村1丁目14-2 ワールドプラザ センターコート2F
- 電話番号：0898-52-3787
- グランドオープン日：2026年2月5日（木）
- 営業時間：24時間営業 ※ジム・ゴルフエリアのみ ※一部エリアは9:00～21:00
■ 会社概要株式会社三福ホールディングス
P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平
所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3
公式HP ： https://pspo.jp/
Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime
LINE ： https://page.line.me/255qqjnk
今治互助会センター株式会社
所在地：愛媛県今治市郷本町1丁目1番35号
公式HP：https://gojokai.net/
Instagram：https://www.instagram.com/pspo_shimanamiarea
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局
住所：〒790-0056
愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店
電話番号：0120-337-217
担当：中村