【愛媛・今治】P・SPO ワールドプラザ店が2月5日グランドオープン

P・SPO（ピースポ）(https://pspo.jp/)は、愛媛県今治市の商業施設「今治ワールドプラザ」内に、P・SPO ワールドプラザ店(https://pspo.jp/worldplaza/)を2026年2月5日（木）にグランドオープンします。

ジムおよびゴルフエリアを24時間営業とする取り組みは、P・SPOにおいて、しまなみエリア初となります。

オープンに先立ち、2026年2月2日（月）～2月4日（水）の期間、施設見学会を実施します。

■ 施設見学会について

開催日程

2026年2月2日（月）・2月3日（火）・2月4日（水）

開催時間

9:00～20:00

予約方法

電話受付：0898-52-3787

（受付時間：9:00～20:00）

■ グランドオープン記念、地域限定「あいリンククラブ」連携キャンペーン

オープンを記念し、今治市内在住者を対象とした地域限定キャンペーンを実施します。

キャンペーン内容- 入会金：通常 税込7,700円 → 0円- 事務手数料：通常 税込3,300円 → 0円- ビューティー登録料：最大 税込11,000円 → 0円対象条件- 今治市内在住の方- 店舗内での入会手続き- 「あいリンククラブ」への登録（登録料・年会費は無料）キャンペーン期間

2026年2月2日（月）～2月28日（土）

■ 女性専用エリアを明確に区画したジム構成

ジムエリアには女性専用エリアを設け、明確に区画された空間を確保しています。

女性更衣室と直結しているため、男性の視線を気にせず、安心してトレーニングやリフレッシュが可能です。

■ 導入マシンについて

P・SPOワールドプラザ店では、「P・SPOマリエール今治店」(https://pspo.jp/marriyell_imabari/)の構成をベースに、以下のマシンを新規導入しています。

有酸素マシンリクラインバイク

ヴァリオ

バイク

筋力トレーニングマシン・フリーウエイトラットマシン

スミスマシン

ハーフラック

アジャスタブルベンチ

クランチベンチ

スコットベンチ

■ ゴルフエリアについて

※写真はP・SPOマリエール今治店シミュレーションゴルフ

設置台数：4台（左打ち1台）

屋内でリアルなゴルフ体験が可能なシミュレーションゴルフを設置しています。

天候や時間を問わず利用でき、個人練習にも対応しています。

※ボール・クラブの貸し出しはありません

※屋内用シューズをご持参ください

※写真はP・SPOマリエール今治店パター練習スペース

落ち着いた環境でパッティング練習が可能な専用スペースを設けています。

※予約不要

※ボール・クラブの貸し出しはありません

※屋内用シューズをご持参ください

■ 約800平方メートル の広さを活かした多目的空間

店舗全体は約800平方メートルの広さを確保。

ジム・ゴルフエリアに加え、カフェエリア、個室カラオケ、酸素カプセルを備え、運動前後の休憩にも利用できる設計です。

■ 店舗概要

■ 会社概要

店舗名：P・SPO ワールドプラザ店
所在地：〒799-1506 愛媛県今治市東村1丁目14-2 ワールドプラザ センターコート2F
電話番号：0898-52-3787
グランドオープン日：2026年2月5日（木）
営業時間：24時間営業 ※ジム・ゴルフエリアのみ ※一部エリアは9:00～21:00

P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平

所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3

公式HP ： https://pspo.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime

LINE ： https://page.line.me/255qqjnk

今治互助会センター株式会社

所在地：愛媛県今治市郷本町1丁目1番35号

公式HP：https://gojokai.net/

Instagram：https://www.instagram.com/pspo_shimanamiarea

