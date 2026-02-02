【プレスリリース】株式会社ダイレクトヒューマンマーケティング、東証プライム上場ビジョン社と「新春スタートアップ×上場企業CXO特別招待会」を3月4日に共同開催

株式会社ダイレクトヒューマンマーケティング

株式会社ダイレクトヒューマンマーケティング（本社：東京都、代表取締役：岡村孝和）は、2026年3月4日（水）、株式会社ビジョン（東証プライム：9416、代表取締役会長 兼 CEO：佐野健一）および株式会社あどばる（取締役：中村氏）との3社共同による経営者限定イベント「新春スタートアップ×上場企業CXO特別招待会」を開催することをお知らせいたします。

■ 開催の背景と目的

本イベントは、「志あるCXOが集い、未来を構想する」をコンセプトに、上場企業経営者と次世代を担うスタートアップ経営者が直接交流する場として企画されました。 特に、M&Aや上場（IPO）、資金調達を視野に入れている経営者層に対し、一過性の交流に留まらない「マーケティング導線設計」に基づいたナーチャリングの機会を提供いたします。

■ 本イベントの特長

プライム上場企業トップとの共催 東証プライム上場企業である株式会社ビジョンの佐野健一会長を招聘。起業以来、数々の実績を築き上げた経営者の視座に触れることができます。

実利的なマッチングとPR機会の提供 弊社支援先企業に対しては、登壇やPRの機会を設けております。戦略的なマーケティング導線を設計しており、参加者にとって実利の高い構成となっています。

ハイレイヤーなネットワーク 100名～150名規模の開催を想定しており、既に多くの経営者層からのお申し込みをいただいております。

■ 開催概要

イベント名：新春スタートアップ×上場企業CXO特別招待会

開催日時：2026年3月4日（水） 18:00 ～ 21:00

会場：グレイドパーク新宿駅前

対象者：

上場企業経営者

M&AやIPOを目指す企業経営者

資金調達を目指すスタートアップCXO ※営業代行の方はご遠慮いただいております。

■ 登壇者プロフィール

佐野 健一 氏 株式会社ビジョン 代表取締役会長 兼 CEO。一般社団法人アジア経営者連合会 理事長。

岡村 孝和 株式会社ダイレクトヒューマンマーケティング 代表取締役

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ダイレクトヒューマンマーケティング 代表取締役 岡村孝和

※参加をご希望の経営者様は、代表岡村まで直接、または公式SNSのコメント欄よりご連絡ください。