新商品！全自動簡易タイヤ洗浄機スマートウォッシュゲート開発

2026年2月2日

株式会社レンタルのニッケン（本社：東京都港区、社長：齊藤良幸）は、スーパー工業株式会社（代表取締役社長：瀬戸唯司）と共同で、建設現場などの出入口で行われるタイヤ洗浄作業を自動化するタイヤ洗浄機「スマートウォッシュゲート」を開発しました。

１．開発の背景

建設現場では、構内を走行した車両のタイヤに付着した泥や砂利が、現場外の道路を汚染してしまうことが課題となっています。従来はガードマンや担当者が手作業で洗浄を行うことが多く、特に小規模～中規模の現場では作業負荷が大きい状況でした。さらに、契約外作業として洗浄を対応するケースもあり、現場業務のひっ迫につながっています。

こうした背景から、タイヤ洗浄作業の省人化・省力化を実現する仕組みが求められていました。

２．商品の概要

1）搬入ゲートにおけるタイヤ洗浄作業を自動化

2）軽自動車から4t車両まで幅広く対応

3）キャスター式で、現場での設置・移動が容易

4）200V電源と水道があれば、狭所現場でも設置可能

5）全自動運転により、省人化・省力化を実現

３．製品の特徴

・センサーによる車両検知で、洗浄工程を完全自動化

・手動で高さ・角度調整が可能で、多様な車種に対応

・専用200V高圧洗浄機によるパワフルな洗浄性能

「スマートウォッシュゲート」の商品紹介動画をYouTubeに現在公開中です。

こちらもぜひ併せてご覧ください！！

YouTubeはコチラから(https://www.youtube.com/watch?v=QQ7rcOhaJ4Y)

レンタルのニッケングループは、これからも「お客様の困った」に寄り添い、安心・安全な商品の開発・提供に努めてまいります。