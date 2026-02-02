4,000万人のフォロワーを持つ中国のトップインフルエンサー、100時間の北極サバイバルチャレンジを完遂：TVU Mobile 4Kライブストリーミングが2億人の視聴者に没入型の体験を提供

カリフォルニア州クパチーノ、2026年2月2日 /PRNewswire/ -- 1月27日、Mediastormの創設者でクリエイターのTimは、マイナス30℃の北極で100時間のサバイバルライブストリームを完遂し、2億回以上の視聴数を記録しました。紙とペン、そして物資調達のためのAI画像認識だけを武器に、彼はスマートフォンを使用したセルフ撮影で4K超高画質による挑戦の全貌を記録しました。



Top Chinese Influencer with 40M Fans Completes 100-Hour Arctic Survival Challenge: TVU Mobile 4K Livestreaming Delivers Immersive Experience to 200M Viewers



Mediastormは、中国で最も影響力のある技術系コンテンツクリエイターの一つであり、4,000万人のフォロワーを抱え、Bilibiliの「Top 100 UP Master」賞を6年連続で受賞しています。Timが2025年8月に行った無人島ライブストリーミングは1億6,900万回の視聴数を記録しましたが、今回の北極チャレンジは、極寒サバイバルと100時間ノンストップの4Kストリーミングを組み合わせた、はるかに難易度の高い試みでした。

技術的課題

制作チームは3つの重要な要件に直面しました。複数のセルフ撮影アングルで4K超高画質を実現すること、リアリティーを保つためにカメラやオペレーターの存在を感じさせないこと、そしてマイナス30℃という環境下で100時間連続の安定稼働を確保することです。ほとんどのモバイル・ソリューションは1080pにしか対応していないのに対し、プロフェッショナル用4Kカメラではオペレーターの存在が必要となり、単独チャレンジという演出が損なわれてしまいます。

TVU Anywhere：プロフェッショナルなモバイル4Kライブストリーミング

チームは、現在プロ級の4Kライブストリーミングを提供する唯一のモバイルアプリであるTVU Anywhereを選択しました。その核心的優位性であるデュアルパス信号ボンディングは、スマートフォンの4G/5G携帯回線とWiFi接続を同時に利用して帯域幅を集約し、15Mbpsで4K 50fps映像を伝送します。

TVUの特許技術であるIS+伝送プロトコルは、重要なネットワーク適応機能を備えており、複数の接続を束ね、ネットワーク状況の変動に応じて伝送回線の優先度を自動的に調整しました。HEVCエンコーディングとForward Error Correction技術との組み合わせにより、システムは荒野という厳しい環境下のネットワーク条件でも、継続的に高品質な配信を実現しました。TVU Oneのバックパックにより、冗長性のあるバックアップ体制が提供されました。

視聴者は100時間を通して、Timの手の動き、シェルターを作る様子、AI認識用の紙のスケッチ、極寒の空気に浮かぶ息、雪の質感など、かつてないディテールを流麗な4K 50fps映像で体験しました。スマートフォンを用いた撮影手法により完全なリアリティーが保たれ、IS+デュアルパスボンディングによって安定した伝送が維持されました。

新たな創造の可能性を切り開く

「TVU Anywhereは、プロフェッショナルな4Kライブストリーミングにおける従来の制約を取り払い、コンテンツ制作の可能性を広げます」と、MediastormのテクニカルディレクターであるGary Gongは述べています。「このようなモバイルファーストのソリューションは、全く新しいクリエイティブの可能性を切り開きます。これにより、クリエイターは、これまで重機や大規模なクルーなしでは不可能だった極限環境での野心的なプロジェクトを実行できるようになります。」

IShowSpeedのツアーやKai Cenatのイベント、台湾のインフルエンサーKuanchangの大陸旅行、Timの極寒チャレンジに至るまで、TVUはTVU One、TVU Anywhere、TVUのクラウドベース制作プラットフォームといったプロフェッショナルなソリューションを世界中のクリエイターに提供し、世界中の視聴者に魅力的なライブストリーム体験を届けています。

（日本語リリース：クライアント提供）

