TVアニメ『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』2026年４月６日よりTOKYO MX、BS11、サンテレビにて放送開始！また、ヒローニアのキャラクターPV＆キャストを公開！

株式会社アルファポリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：梶本雄介、https://www.alphapolis.co.jp/）が刊行するシリーズ累計280万部の大ヒット小説『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』。 待望のTVアニメが、2026年4月6日よりTOKYO MX、BS11、サンテレビにて放送開始されることが決定しました。さらに、ヒローニアのキャラクターPVの公開とともに、キャスト・宮本侑芽が発表されました！

◆TVアニメ『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』2026年4月6日よりTOKYO MX、BS11、サンテレビにて放送開始！

シリーズ累計280万部（漫画、電子含む）を数える大ヒット小説『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』。待望のTVアニメは、 2026年４月６日より毎週月曜22:00～TOKYO MX、24:00～BS11、サンテレビにて放送開始することが発表されました！

また、放送に先駆けて６週連続でキャラクターPVを公開中！

第３弾は、バーティアと対立する本作のメインキャラである、ヒローニアのキャラクターPVが公開されました！

【URL】

https://youtu.be/YqLY_pESRpI

【『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』あらすじ】

優秀すぎて人生イージーモードの王太子セシルはある日、宰相の娘バーティア嬢と婚約することになる。「セシル殿下！ 私は悪役令嬢ですの!!」。開口一番そう言い放ったバーティアには前世の記憶があり、『乙女ゲーム』なるものの『悪役令嬢』なのだという。そんな彼女の目的は、どこに出しても恥ずかしくない立派な悪役令嬢になって『攻略対象』であるセシルに婚約破棄されること。そのために日夜様々な悪事を企むバーティアだが、ぽんこつな言動と優しい性格から空回りばかり。けれど、彼女には悪役令嬢として絶対に「ギャフン！」されなくてはいけない事情があるようで……。婚約者殿は、一流の悪の華を目指して迷走中？

◆作品情報

【放送情報】

2026年４月６日（月）22:00より、各局にて順次放送開始！

TOKYO MX ４月６日(月)より 毎週金曜22:00～

BS11 ４月６日(月)より 毎週金曜24:00～

サンテレビ ４月６日(月)より 毎週金曜24:00～

※放送日時は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

【キャスト】

セシル・グロー・アルファスタ：小林裕介

バーティア・イビル・ノーチェス：富田美憂

以下、追加発表

ヒローニア・インデロン：宮本侑芽

他

【スタッフ】

原作：しき（アルファポリス刊）

原作イラスト：八美☆わん

漫画：蓮見ナツメ

監督：山元隼一

キャラクターデザイン：松元美季

サブキャラクターデザイン：アベ、松井雲丹

シリーズ構成・脚本：井上亜樹子

色彩設計：中野尚美（ステラ）

色彩設計補佐：永井唯香（ステラ）

美術監督：東潤一

美術設計：藤井祐太

撮影監督：衛藤英毅（EXPLOSION）

プロップデザイン：枝松聖

CGディレクター：任杰（Boundary）

編集：三嶋章紀（三嶋編集室）

音響監督：長崎行男

音楽：林ゆうき、Luke Standridge、Asa Taylor

音楽制作協力：懐刀

【原作】

自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。

(C)「自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。」しき / アルファポリス

【アニメ権利表記】

(C)しき・アルファポリス/バーティア様を愛でる会

【アニメ『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』公式サイト】

https://jisho-akuyaku-anime.jp/

【『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』アニメ公式X（旧Twitter）】

https://x.com/jisho_akuyakuPR

◆原作小説・コミックス最新巻好評発売中！

小説最新巻『自称悪役令嬢な妻の観察記録。5』、コミックス最新巻『自称悪役令嬢な妻の観察記録。3』、文庫最新巻『自称悪役令嬢な妻の観察記録。2』はそれぞれ好評発売中です。また、アニメ化範囲となる『婚約者編』のコミックス番外編も各電子ストアにて配信中！

TVアニメとともに、原作小説、コミックスにも是非ご注目ください。

最新巻の情報は、下記の通りです。

【小説単行本最新巻】

【タイトル】自称悪役令嬢な妻の観察記録。5

【著者】しき

【ストーリー】平和な日常が戻ってきた……と思ったのもつかの間、妊娠中でも元気すぎるバーティアのことが心配でたまらないセシルたち。そんな中、チャールズの兄に問題が浮上！ なんと、隠し子がたくさんいて……おまけに王宮の派閥争いに直結するスキャンダルまで!? 兄の後始末のため、情報集めをするチャールズだけど、そのせいで王宮中から浮気を疑われるはめに。しかも噂はアンネ、そして彼女の友人であるバーティアの耳にまで届いてしまい!? 浮気男は鉄拳制裁！ 怒ったバーティアはチャールズだけでなく、なぜかセシルまで『敵』認定、接近禁止命令を出し……。ラブラブ王太子夫妻にまさかの夫婦ゲンカ勃発――!?

【定価】1,430円（10％税込）

【ISBN】978-4-434-35815-9

【小説文庫版最新巻】

【タイトル】自称悪役令嬢な妻の観察記録。2

【著者】しき

【ストーリー】『悪役令嬢』を自称していたバーティアと結婚した王太子セシル。溺愛ルートを謳歌する二人は、バーティアの友人であるリソーナとシーヘルビー国王太子・アレイスの結婚式のプロデュース＆参列のため、シーヘルビー国に滞在中。結婚式も無事に終わり、ほっと一安心……と思っていたら、なんとバーティアがシーヘルビー国で崇められている双頭の蛇――蛇神様に懐かれてしまった！ 蛇神様の加護を受けた乙女は、この国ではとても重要な立場になるのだけれど!? 文庫だけの書き下ろし番外編も収録！

【定価】847円（10％税込）

【ISBN】978-4-434-36610-9

【コミックス最新巻】

【タイトル】自称悪役令嬢な妻の観察記録。3

【著者】原作：しき 漫画：蓮見ナツメ

【ストーリー】

シーヘルビー国で「代理悪役令嬢」を務めると宣言したものの、いじめているはずのジューンに懐かれてしまい、苦戦中のバーティア。そんな中開催されたお茶会で、蛇神に聖女が血を捧げ国を守ったという聖女伝説を耳にしたバーティアは、「私、重要なことを思い出しましたの」とセシルに告げる。そして、彼女の前に双頭のヘビが現れて……？

【定価】770円（10％税込）

【ISBN】978-4-434-35819-7

【コミックス電子番外編】

【タイトル】 自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。番外編２

【著者】原作：しき 漫画：蓮見ナツメ

【ストーリー】

「自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。」の番外編！

バーティアがセシルの「お友達候補」を連れてきたけれどーー!? 全30ページ収録。

【価格】165円（10％税込）

『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』の原作公式サイトも好評運営中！

原作小説・コミックスの続報は、アルファポリスWebサイトならびに原作公式サイトでお知らせいたします。

【『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』原作公式サイト】

https://www.alphapolis.co.jp/media/jisho-akuyaku

【ファンタジー小説レーベル『レジーナブックス』とは】

女性主人公が活躍する新感覚ファンタジーレーベルです。「悪役令嬢」「婚約破棄」「ざまぁ」といった人気要素を盛り込んだ物語から、恋愛、家族、冒険、スローライフまで、さまざまな異世界ファンタジーが楽しめます。

■株式会社アルファポリスについて

2000年設立、資本金8億6382万4400円（2025年3月現在）。

株式会社アルファポリスはネット発の人気作を出版することに軸をおいた出版社です。誰でも自由に小説や漫画等の作品を投稿・登録できるWebサイト「アルファポリス」を運営し、その投稿・登録作品から「虹色ほたる 永遠の夏休み」「ゲート 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり」「居酒屋ぼったくり」「月が導く異世界道中」等、次々とヒット作を手がけています。（URL https://www.alphapolis.co.jp/)

