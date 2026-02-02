【ファミリーマートCMO 足立光氏が登壇】「ヒットは偶然ではない」を証明する『NEXT COSMETIC EXPO 2026』3/17開催

株式会社ベイコスメティックス

「良いモノを作れば売れる」時代の終焉に、トップマーケターとプラットフォーマーが提示する「必然の勝算」とは

株式会社ベイコスメティックス（本社：東京都港区、代表取締役：加藤聡太）は、2026年3月17日（火）、化粧品メーカーの経営層およびブランド責任者を対象とした特別カンファレンス『NEXT COSMETIC EXPO 2026』を東京・歌舞伎座タワー マイナビPLACEにて開催いたします。

本イベントでは、日本最大級のECモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社、課題解決型OEMのベイコスメティックス、そしてスペシャルゲストとして株式会社ファミリーマート エグゼクティブ・ディレクター CMOの足立光氏が登壇。「データ・実行・戦略」の3つの視点から、偶発的なヒットではなく「狙って勝つための必然」を解き明かします。

なぜ今、「必然」が求められるのか

現在、国内化粧品市場は成熟期を迎え、品質の高さだけでは消費者に届かない時代となりました。多くのメーカーが目先のトレンドを追いかけることや、機能競争に疲弊し、ブランド本来の「軸」を見失いつつあります。

この課題に対し、私たちは「ヒットは運ではなく、設計可能である」という仮説を提示します。 トレンドの震源地である「Qoo10」の市場データ、アイデアを即座に形にする「OEM」の実行力、そして数々のブランドをV字回復させてきた「足立光」氏の戦略論。これら3つの要素が揃った時、ヒットは偶然ではなく「必然」となります。本カンファレンスは、そのロジックを共有し、業界の次なる成長を支援する場として企画されました。

開催概要

- イベント名： NEXT COSMETIC EXPO 2026- 日時： 2026年3月17日（火）17:00 - 21:40（受付開始 16:30）- 会場： 歌舞伎座タワー29F マイナビPLACE （東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー29F）- 対象： 化粧品メーカーの経営者、ブランドマネージャー、マーケティング責任者- 定員： 200名（応募多数の場合は抽選）- 参加費： 無料- 主催： 株式会社ベイコスメティックス詳細を見る :https://baycosme.github.io/Baycosme_NEXT-COSMETIC-EXPO-2026_0317/

タイムテーブル・登壇内容

当日は以下のスケジュールにて、各分野のプロフェッショナルによるセッションと、登壇者・参加者を交えたネットワーキング（名刺交換会）を実施いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143494/table/28_1_a2914bf061fdac19fd6d8b3c060a96ee.jpg?v=202602021051 ]

登壇者プロフィール

ファミリーマート エグゼクティブ・ディレクター CMO 兼マーケティング事業本部長 CCRO（最高クリエイティブ責任者）兼デジタル本部長足立 光 氏

1968年生まれ。シュワルツコフ ヘンケルの社長・会長、日本マクドナルドの上級執行役員・マーケティング本部長、ナイアンティック シニアディレクターなどを経て、2020年10月にファミリーマートCMOに就任。ノバセル社外取締役、スマートニュースおよび生活協同組合コープさっぽろのマーケティング・アドバイザーも兼任

Qoo10（eBay Japan合同会社） Seller Growth 部長寺村 宏 氏

投資会社での事業立ち上げ経験後、独立。2012年eBay Japan入社。

営業部長を経て、Qoo10大学で販売ノウハウを発信中。

株式会社MD 代表取締役社長石井 賢介 氏

東京大学農学部卒業後、住友商事に入社してアルミニウム地金のトレーディングに従事。 その後、P&Gジャパンに転職。 マーケティング本部にて、ファブリーズ、ジョイといったホームケアのブランドマネジメントを担当。 ファブリーズのブランドマネージャー時代には、ブランド始まってからのレコードとなる売り上げを達成する。

ベイコスメティックスについて

株式会社ベイコスメティックスは、単なる製造受託に留まらない「課題解決型OEM」です。化粧品開発における「企画」「製造」「コスト」「スピード（時間）」「海外進出」という5つの壁を、独自のソリューションで突破し、クライアントの事業を成功に導きます。

- 企画: マーケティング起点で「売れる」を必然にする戦略的企画力。- 製造: 他社が断る「一手間」を形にする規格外対応の製造体制。- コスト: 品質を犠牲にせず最適解を導き出す根本的なコスト最適化。- スピード（時間）: 市場機会を逃さない常識を覆す超高速開発スピード。- 海外進出: 台湾市場No.1の実績に裏付けられたワンストップ海外進出支援。

