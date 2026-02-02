北陸のソウルフードが、恐竜と城下町の福井県大野市へ

株式会社チャンピオンカレー

株式会社チャンピオンカレー（本社：石川県野々市市、代表取締役：南 恵太）は、2026年2月26日（木）、福井県大野市に『チャンピオンカレー大野店』をグランドオープンいたします。

大野市への出店は今回が初となり、2025年10月の福井県内出店に続く形での展開です。これにより、福井県内では北四ツ居店、鯖江店に続く3店舗目の出店となります。

1961年創業、北陸を中心に愛され続けてきた「チャンピオンカレー」が、城下町・大野の地で、新たな地域密着型店舗としてスタートします。

■OPEN記念｜3つのお得なプレゼント企画

【第一弾】レトルトカレープレゼント 期間：2月26日（木）～2月28日（日）

カレーメニューをご注文いただいた方に、レトルトカレー（中辛・箱なし）を1個プレゼント。

【第二弾】アンケート回答でトッピング無料券

期間：2月26日（木）～4月30日（木）

店内飲食でアンケートにご協力いただいた方に、次回使えるトッピング無料券を進呈。

対象：ヒレカツ／ウインナー／エビフライ／コロッケ／目玉焼き／チーズ

※使用期限：2026年5月末まで

【第三弾】100円割引券プレゼント

期間：2月26日（木）～4月30日（木）

ご来店のお客様、1皿につき1枚進呈。

※使用期限：2026年5月末まで

■大野店の特徴｜木目×ブランドカラーの落ち着いた空間

店舗はチャンピオンカレーのブランドカラーである黄色と赤を基調としながら、木目調の内装を取り入れた、明るさと落ち着きを両立した空間です。

カウンター席とボックス席を備え、お一人様からご家族連れまで、幅広い層が利用しやすい店舗設計となっています。

■大野店限定メニュー｜恐竜カレー

恐竜街道に位置する大野市ならではの限定商品として、「恐竜カレー」を開発しました。

恐竜博物館などを訪れる観光客やファミリー層にも楽しんでいただける、エンタメ性の高い一皿です。

商品名：恐竜カレー

価格：1,250円（税込）

※骨はアルミ製（要返却）

※テイクアウト時は骨なし

■店舗概要

恐竜カレー

店名：チャンピオンカレー大野店

グランドオープン：2026年2月26日（木）

営業時間：11:00～22:00（L.O.21:45予定）

住所：〒912-0022 福井県大野市陽明町3丁目1609

電話：0779-69-2322

席数：34席（4名席×2、2名席×4、カウンター10席）

駐車場：22台（共用）

■株式会社チャンピオンカレーについて

1961年創業、北陸の地で熱狂的な支持を集めるカレー専門店「カレーのチャンピオン」「チャンピオンカレー」の運営企業。旗艦店である「カレーのチャンピオン野々市本店」は、最大で1日約2,000名の集客実績がある地域の皆様から愛されるお店です。レトルトカレー、カレーチルドパックなどの販売も手掛け、創業から60年以上受け継いできた味を、様々な形で全国へ発信しています。

代表者：代表取締役社長 南 恵太

本社所在地：〒921-8811 石川県野々市市高橋町20－17

URL：http://chancurry.com