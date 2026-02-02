【和晒の新ブランド発表】手ぬぐいハンカチ「tenu…＜テヌ＞」提供開始＆２月４-６日（水-金）展示会「MONTAGE 35th」出展のお知らせ

角野晒染株式会社

大阪府堺市で創業90年を超える和晒（わざらし）加工メーカー、角野晒染株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役社長：角野 孝二）は、手ぬぐいハンカチの新ブランド「tenu…＜テヌ＞」の提供を開始いたします。

これに伴い、2月4日（水）～6日（金）まで開催される合同展示会「MONTAGE 35th」へ出展し、本ブランドを初披露することをお知らせいたします。

手ぬぐいハンカチの新ブランド「tenu…＜テヌ＞」ロゴ『tenu…＜テヌ＞』について

テヌグイの半分だから〈テヌ〉

和晒は、生地を釡でじっくり焚き上げ乾燥させることで木綿本来の風合いを引き出す堺の伝統産業。和晒ならではの毛羽立ちにより吸水性や通気性に優れ、柔らかい肌触りが特長です。

■『tenu…＜テヌ＞』の特徴

tenu...ユニセックスな色柄デザイン１. ４：３のポケットサイズ

ポケットへの出し入れがしやすい縦長の手のひらサイズ４：３。

吸水性は高いのにタオルハンカチより薄いからポケットすっきり。

２. 和晒手ぬぐいの吸水性・速乾性

糸が太く吸水性が高いから、濡れた手や額の汗をサッとひと拭き。

織目が大きくすぐ乾くからポケット内が湿気にくい。

３. ユニセックスな色柄＆端かがり

畳語（繰り返し言葉）をグラフィックで表現したユニセックスなデザイン。

また、一般的な手ぬぐいにはない端かがりがあるから、繰り返し洗濯しても ほつれ の心配なし。

４. 一貫生産のファクトリーブランド

和晒～染め～裁断 まで一貫生産の角野晒染株式会社のファクトリーブランド。

一色ごとに丁寧に色をのせるスクリーン捺染で繊細な表現を実現。また、節水性・節電性の高い顔料染色だからサステナブル。

■ 出展情報

MONTAGE 35th（モンタージュ）MONTAGE 35th（モンタージュ）開催概要

期間：2026年2月4日(水)ー2月6日(金)

時間：10:00-19:00（６日（金）のみ 10:00-16:00）

場所：東京流通センター Eホール

住所：〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 Eホール

アクセス：東京モノレール流通センター駅から徒歩1分

URL：https://montage-express.jp

出展内容：『tututata』と『tenu…』の商品展示、販売、商談

※ 下記から事前に来場登録をお願いします

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfdwJk5OLcQeHt22XBeNd8vKy4gzKdTIC0GaPVxMd6iahc5g/viewform

■ 角野晒染株式会社について

昭和6年（1931年）創業。大阪・堺の地場産業である「和晒」の技術を守り続ける加工メーカーです。現在、近隣に残る和晒工場は当社を含め数軒のみとなっており、希少な技術を継承しています。 生地の仕入れから精錬（晒）、染色（捺染）、縫製・製品化までを一貫して行える強みを持ち、近年では本社内に「絞り染め体験工房」を開設するなど、産業観光や地域活性化にも力を入れています。

■ MONTAGE 35th 展示ブランド『tututata＜ツツタタ＞』について

和晒釜で約４日間かけて水流と蒸気、薬剤を循環させ、ゆっくりと炊き上げる『和晒』を行う様子MONTAGE 35th 展示ブランド『tututata』

堺の伝統産業である「和晒」の手ぬぐいを、現代のライフスタイルに合わせて再定義したブランドです。 ブランド名は、手ぬぐいの「包（ツツ）み方」と「畳（タタ）み方」のデザイン、そこから着想を得たグラフィックを創造することに由来しています。キッチン、インテリア、ファッションなど、日常のあらゆるシーンで、使う人がワクワクするような新しい手ぬぐいの楽しみ方を提案します。

【会社概要】

・ 社名：角野晒染株式会社（Kadono Sarashi Some Co., Ltd.）

・ 代表者：代表取締役社長 角野 孝二

・ 所在地：〒593-8322 大阪府堺市西区津久野町3-32-1

・ 事業内容：綿織物の精錬漂白加工（和晒）、捺染加工、製品製造販売

・ URL：https://www.kadono-sarashi.jp