第2回ねこフェス2026開催決定 | 8月1（土）・2（日）日さいたまスーパーアリーナ展示ホール

■「ねこフェス2026」開催決定

協賛・出展・ボランティア募集開始

株式会社ANIMANECTねこフェスバナー「ねこフェス」は、楽しさと学びを通じて、 猫とのより良い暮らしを考える体験型イベントです。

株式会社ANIMANECTは、猫好き獣医師いとぅ～先生、B-CaLL株式会社とともに「ねこフェス実行委員会」を組織し、2026年8月1～2日にさいたまスーパーアリーナ展示ホールにて「第2回ねこフェス2026」を開催いたします。

本イベントは、前回開催時に約300名の来場者を迎え、体験型企画やミニゲームを通じて「楽しく学べる猫イベント」として好評を博しました。また、専門家による解説を交えた企業ブースも来場者から高い評価を得るなど、多くの反響が寄せられました。

こうした反響を受け、第2回となる今回は、会場規模・出展規模を拡大し、出展者と運営が伴走する「体験重視型イベント」として、さらに進化した形で開催いたします。本日より、御協賛・出展・運営ボランティアの募集を開始します。

■ 開催概要

■ ねこフェス進化のポイント

イベントコンセプト第2回ねこフェス2026 ねこと人の暮らしを、もっと豊かに。開催日時：2026年8月1日(土)11:00～18:00 2日(日)10:00～17:00会場：さいたまスーパーアリーナ 展示ホール来場見込み：2日間合計1,000～3,000人出展目標：30社以上主催：ねこフェス実行委員会公式サイト：準備中

第2回となる今回は、会場をさいたまスーパーアリーナへと拡大し、出展ブース数も前回の約2倍規模に拡充します。

単なる展示販売にとどまらず、運営が出展者と伴走し、ブースづくり・体験設計・情報発信までを支援し、獣医師やねこ系インフルエンサーによる解説や発信を交えながら、会場全体を一体となって盛り上げる「体験重視型イベント」へと進化します。

■ イベントコンセプト

イベントコンセプト

愛猫との毎日が、もっと楽しく、もっと豊かになる2日間。

「これ…知らなかった…！」

「こんな愛猫の一面、あったんだ…！」

「もっと愛猫と長く一緒にいたい…！」

猫フェスは、猫との普段の暮らしの中にある「気づき」と「学び」に出会える体験型イベントです。

猫好き獣医師いとぅ～先生監修のもと、「猫の専門知識」と「猫と暮らす上で本当に大切なこと」を、楽しみながら、わかりやすく学ぶことができます。

各ブースでは、最新の猫情報や猫グッズの紹介に加え、体験や交流を通じて、愛猫との毎日をアップデートするヒントをご用意。

明日からの猫ライフが、きっと変わる。

もっと長く、もっと豊かに、愛猫と。

■ イベント内容(予定)

来場者の皆様に「体験」「交流」「学び」の3つの楽しみ方をご用意しています。

【 体験｜体験型の企業ブース展示・販売】

「買い物だけでなく、楽しく学べる場」を創出するために、「体験」・「販売」・「情報収集」・「ライブ配信」など出展者様たちとともに会場の盛り上げられるよう運営も協力して参ります。

- 最新キャットフードの試食- 話題の猫用品を実際に触って試せる- プロが使うケア用品のデモンストレーション- 各出展企業による独自のブース演出・販促イベント- ライブ配信など【 交流・学び｜ステージイベント】

ステージでは、楽しみながら学び、自然と交流が生まれる企画を実施します。専門知識だけでなく、共感やつながりを持ち帰れる時間を提供します。

■ 協賛企業募集

- 猫系インフルエンサーとの交流企画・トーク- 同じように猫を大切にしている来場者同士の出会い- 出展企業スタッフとの相談・情報交換- 獣医師や専門家による医療相談・飼い方講座- ゲストを招いた専門的なトークセッション- ライブ配信協賛企業募集「猫と人の暮らしを、もっと豊かに。」その想いに共感し、ご賛同いただける企業様を募集します。

ねこフェス2026は、獣医師監修のもと、猫との暮らしにおける正しい知識の普及と、動物福祉の向上を目的とした体験型イベントです。本イベントでは、単なる商品・サービスの訴求にとどまらず、来場者・出展者・運営が一体となり、「猫と人がより良く共に暮らす社会」を考え、発信して参ります。

この趣旨にご賛同いただき、イベントの理念や取り組みをともに発信していただける協賛企業様を募集しております。

【協賛メリット】- 猫関連商品・サービスのブランド認知向上- 猫を大切にする意識の高い来場者層への直接的なアプローチ- プレスリリース・SNS・当日取材対応などを通じたメディア露出機会- 動物福祉・適正飼養の啓発に貢献するCSR活動としての価値創出

※協賛内容に応じて、会場内外での露出、情報発信方法等をご提案いたします。

【協賛プラン】

協賛プランの詳細につきましては、企業様の目的・ご要望を伺ったうえで、別途お打ち合わせにてご案内いたします。

■ 出展企業募集

ご協賛に関するお問い合わせ :https://forms.gle/HvGSKWnSz14iM4e58お問い合せ先：ねこフェス実行委員会 事務局お申し込み後、面談を調整いたします。猫好き獣医師いとぅ～先生・沢辺氏、飯塚氏のいづれかが必ず参加いたします。出展企業募集来場者の理解と共感を深めるブースづくりを、運営が伴走して支援いたします。



ねこフェス2026では、「体験」「販売」「情報提供」「ライブ配信」など、出展企業様が目的に応じて柔軟に活用できる場を提供します。単なる展示販売にとどまらず、来場者との接点づくりやブランド理解の促進につながる出展を目指し、運営側が企画段階から伴走し、ブース設計・体験内容・情報発信までを一緒に考え、支援します。

また、実行委員会メンバーである猫好き獣医師いとぅ～先生や沢辺氏をはじめ、発信力のあるメンバーによる解説・情報発信・PRを通じて、出展企業様の商品・サービスの魅力が来場者により深く伝わるブースづくりを伴走支援します。出展企業様と運営が一体となり、イベント全体を盛り上げながら、「出して終わり」ではない、成果につながる出展体験を目指します。

【出展対象】- キャットフード、おやつメーカー- 猫用品(おもちゃ、ケア用品、家具など)- ペット保険、ペット関連サービス- 動物病院- 猫関連メディア、出版社 など【出展メリット】- 来場者への直接販売および商品・サービスの認知向上- 体験・デモンストレーションを通じた理解促進- ブース内での独自イベント・企画の実施- 猫系インフルエンサーとのライブ配信・情報発信が可能- 猫を大切にする意識の高い来場者層へのアプローチ- 新商品・新サービスのお披露目の場としての活用- 来場者の反応を直接確認できるマーケティング・市場調査の機会【出展料金】

ブースサイズ・位置・内容に応じて、複数の出展プランをご用意しております。詳細につきましては、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

■ ねこフェス2026 運営ボランティア募集（若干名）

出展のお問い合せ :https://forms.gle/bgD7TvENXdBdqnJV6お問い合せ先：ねこフェス実行委員会 事務局お申し込み後、面談を調整いたします。猫好き獣医師いとぅ～先生・沢辺氏、飯塚氏のいづれかが必ず参加いたします。ボランティア募集～イベントの「中核として、一緒に場をつくる仲間を募集します～

ねこフェス2026は、当日だけ完成するイベントではありません。

企画段階から、



「どうすればもっと良い場になるか」

「来場者・出展者・猫にとって最善は何か」



を考え続けながら、チームで創り上げていくイベントです。

第2回となる「ねこフェス2026」では、イベント全体を支える運営の中核メンバーとして、準備段階から当日運営まで関わっていただける運営ボランティアを募集します。

【活動内容（予定）】

以下の中から、経験・得意分野・関与可能な範囲に応じて役割を担っていただきます。

- 運営ミーティングへの参加（オンライン中心）- イベント全体の企画・構成に関する意見出し- 出展者・来場者向け施策の検討、簡易マーケティング調査- SNS・広報施策の企画・運営サポート- 当日の運営統括補助 （受付・導線管理・ステージ進行補助・現場調整 など）

※「すべてを担当」ではありません。

運営チームの一員として、責任ある役割を担っていただくイメージです。

【こんな方を募集】- イベント企画・運営の経験がある方、またはしてみたい方（規模不問）- 当日の運営だけでなく、準備段階から関わりたい方- 猫が好きで、猫との暮らしや動物福祉に関心のある方- 状況に応じて柔軟に判断・行動できる方- チームで協力しながらイベントをつくることを楽しめる方

※学生・社会人は問いませんが、運営経験のある方、またはそれに準ずる経験をお持ちの方を歓迎します。

【参加することで得られるもの】- さいたまスーパーアリーナという大規模会場での実践的な運営経験- 獣医師・猫業界の企業・クリエイターと協働する現場経験- 単なる「手伝い」ではない、企画・運営の意思決定に関わる経験- 動物福祉・ライフスタイルイベントの設計と運営ノウハウ- 同じ想いを持つ運営メンバーとの信頼関係・ネットワーク【募集概要】

募集人数：若干名

参加形態：事前準備（オンライン中心）＋ 当日運営

開催日程：2026年8月1日（土）・2日（日）

事前に簡単な面談を実施します（オンライン）。

【最後に】

この募集は、「人手が足りないからお願いしたい」というものではありません。ねこフェスを一緒に設計し、支え、成功させる仲間として、責任と裁量を持って関わっていただける方を探しています。

猫が好き。イベントづくりが好き。その両方を、本気で形にしたい方のご参加をお待ちしています。

■ 本イベントが目指すもの

運営ボランティアお申し込みフォーム :https://xxxxxx.jp申込先：ねこフェス実行委員会 事務局必ず事前面談があります。

本イベントは、猫との暮らしにおける適正飼養の普及・啓発を目的としています。

- 避妊去勢手術の適切な実施- マイクロチップ登録の重要性- 予防医療（ワクチン接種・定期健診）の啓発- 最期まで責任を持って飼養すること

獣医師監修のもと、体験型イベントとして市民に伝えることで、地域における猫との暮らしをめぐる社会課題の解決を目指します。

■ ねこフェス実行委員会について（体制）

猫との暮らしをもっと豊かにするため、3つの組織が連携し本イベントを企画・運営いたします。

【実行委員会構成】

実行委員長 : 猫好き獣医師いとぅ～先生(イース動物病院 院長 伊藤 文也 氏)

副実行委員長 : B-CaLL株式会社 代表取締役 沢辺 雅斗

副実行委員長兼事務局長 : 株式会社ANIMANECT 代表取締役 飯塚 秀幸

実行委員長 猫好き獣医師いとぅ～先生(イース動物病院 院長 伊藤 文也)副実行委員長 B-CaLL株式会社 代表取締役 沢辺 雅斗副実行委員長兼事務局長 株式会社ANIMANECT 代表取締役 飯塚 秀幸【各団体の役割（運営体制）】猫好き獣医師いとぅ～先生猫好き獣医師いとぅ～先生

猫の専門知識・監修

現役の動物病院院長として診療にあたりながら、Ch登録者数 6.4万人のYouTuberとして猫の健康・医療情報を発信中。「猫夜会」などのライブ配信で視聴者と深い信頼関係を築いています。

参考リンク：猫好き獣医師いとぅ～先生(https://www.youtube.com/feed/subscriptions/UCwG3lksBZtdgmNaCVB1MWzw)・イース動物病院(https://omoriys.com/)

B-CaLL株式会社

イベント企画・運営

B-CaLL株式会社は、ペットブリーダー、猫のプロショップとして、ペット業界の問題解決に向き合い、業界の底上げを目指す猫専門店です！代表の沢辺氏はCh登録者数12.8万人のYouTuber「キャットブリーダー沢辺」としても活躍。猫との暮らしを「今より」もっと楽しくする為に活動をしています。

参考リンク：Bee club猫店(https://cats.beeclub.co.jp)・キャットブリーダー沢辺(https://www.youtube.com/feed/subscriptions/UCcBkkrs19GIHc6k3l5UGxiw)

B-CaLL株式会社株式会社ANIMANECT株式会社ANIMANECT

イベント企画・運営及び、事務局運営（協賛/出展企業窓口）

ANIMANECTは、シニアの「飼いたいのに飼えない」を解決する、シニアと保護猫の共生サービスです。保護猫を飼いたくても飼えないシニア層の方へ、保護団体と連携し、「永年預かり(R)」といった新しい猫との暮らす方法を見守りつきで提供しています。地域のペットのマナートラブル解決を目指した「HAS2025」などのイベントも主催している。

参考リンク：ANIMANECT(https://www.animanect.jp/)・HAS2025(https://www.animanect.jp/HAS2025)

■ 本件に関するお問い合わせ先

ねこフェス実行委員会 事務局

株式会社ANIMANECT 代表取締役社長

担当:：飯塚 秀幸

Email:：h.iizuka@animanect.co.jp