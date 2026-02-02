上場企業・行政導入の支援 - 新規事業支援で株式会社LOCが年間ROI288％を達成

株式会社NSJAPAN右：株式会社LOC 長谷川氏、左：内藤

人手不足や採用難が長期化する中、企業の採用・販促は「良い情報があっても伝わらない」ことが機会損失になりやすい状況です。株式会社NSJAPAN（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：内藤 脩平）は、営業支援・営業研修サービス「Sales Knowledge Lab」にて、株式会社LOCの新規事業（漫画LP）を支援した事例を公開しました。

本事例では、クリエイティブ（漫画LP）を起点に、営業戦略設計・提案資料改善・ナレッジ共有までを一体で実装し、支援開始以降「毎月1件以上の新規受注」を継続、年間ROI288％（当社定義・当社集計）を達成しました。さらに、上場企業および行政機関（環境省、地方自治体）への導入に向けた提案・導入プロセス支援まで伴走し、新規事業の導入先を拡張する再現可能な打ち手を提示します。

■ 背景：今、スタートアップやベンチャー企業が直面する“構造課題”

採用・販促の成果を左右する要因が「媒体選定」や「制作品質」だけでなく、“伝達の設計（誰に、何を、どの順序で、どの指標で）”へ移行しています。特に中小～成長企業では、経営者や少数メンバーが営業・採用の意思決定と実行を兼務し、提案の属人化や改善サイクルの停滞が起こりやすい点が課題です。また、厚生労働省が公表する一般職業紹介状況では、2025年11月の有効求人倍率（季節調整値）は1.18倍と、求人が求職を上回る状況が続いています。

■ 具体的内容：営業組織全体から細部までのご提供＋再現性ある支援内容

本事例の位置付けは「制作会社の実績紹介」ではなく、採用・販促の“伝わらない”を解消するための クリエイティブ起点の営業・採用モデル を、再現可能な形（設計・型・運用）として提示するものです。

新規事業の立ち上げフェーズで起こりやすい「提案が刺さらない」「勝ち筋が言語化されない」「改善が属人化する」といった課題に対し、導入先（民間～行政）ごとの意思決定要件に合わせて提案と運用を組み替える実装例も含みます。

本事例で実施した主な支援内容は以下のとおりです。

- ターゲット設計（業界別の課題整理、訴求軸の優先順位付け）- 提案導線の設計（漫画LPの価値を、問い合わせ・応募などの成果指標へ接続）- 提案資料の改善（提案ストーリー、比較軸、判断材料の整備）- 商談設計の見直し（ヒアリング項目、提案順序、見積提示タイミングの標準化）- ナレッジ共有と運用定着（勝ちパターンの蓄積と再現性の担保）- 導入先拡張の支援（上場企業・行政機関向けの提案・導入プロセス支援）

支援プロセス（4ステップ）

■ 成果/実績：株式会社LOC 支援事例

■ 導入企業コメント：株式会社LOC 代表取締役社長 長谷川 喬敏 氏

- 現状整理：商談・提案・受注データの棚卸し- 勝ち筋設計：業界別訴求軸／提案導線／KPI定義- 型の実装：提案資料テンプレ／商談スクリプト／見積提示の標準化- 運用定着：レビュー→改善→ナレッジ蓄積- 支援開始以降、毎月1件以上の新規受注を継続的に獲得- 施策投資に対する 年間ROI288％を達成- 物流・製造・人材業界など採用課題が顕在化しやすい領域で、漫画LPを起点に成果創出を積み上げ- 単発の制作に留めず、営業戦略設計・提案資料改善・ナレッジ共有を通じて、企業が自走できる運用を整備- さらに、上場企業および行政機関（環境省、地方自治体）への導入に向けた提案・導入プロセス支援まで伴走し、新規事業の導入先拡張を推進

「当初は、漫画という表現の強みを“成果に直結する提案”に落とし込む部分に課題がありました。NSJAPANの支援では、ターゲット設計から提案資料、運用まで一体で整備できたことで、受注獲得の再現性が高まりました。導入先の意思決定要件に合わせた提案・導入プロセスの支援も得られた点が大きく、今後の事業拡大の土台になっています。また、何より新規事業において行政と上場会社様に導入していただいたのは、本事業以外にも成果につながっており、本当に有難いと感じています」。

■ 代表者コメント（株式会社NSJAPAN 代表取締役 内藤 脩平）

新規事業は、良いサービスであっても“伝わり方”が設計されていないと、受注や採用が伸び悩みます。本事例では漫画LPを起点にしつつ、営業戦略と提案の型、そして運用の再現性までを一体で実装しました。さらに、上場企業や行政のように意思決定要件が異なる導入先に合わせ、提案・導入プロセスも組み替えることで、導入先の拡張を進めました。今後も業界別の成果条件を整理し、新規事業責任者が導入判断しやすい形で情報公開を進めていきます。

■ 株式会社LOC

株式会社LOCは、愛知・名古屋を拠点に「選択の自由」を企業と個人に届けるフルサービス型支援企業です。求人広告代理店として幅広い採用ニーズに応え、独自媒体や大手求人媒体の活用で企業の採用力を強化しています。同時に、ホームページ制作や採用サイト、マンガLPなどのWeb制作を通じて、企業の魅力を視覚的かつ戦略的に伝えるクリエイティブソリューションを提供。特に商業マンガを活用した採用・広報コンテンツは、視認性と共感性を高め、応募者との接点を劇的に変えています。また、飲食事業やコスト削減支援など多角的な事業展開により、クライアントの抱える複合課題に総合的なソリューションを提案しています。社内の日常をマンガ化する試みや、マンガ求人サイト『マン天』の展開など、文化的価値とビジネスを掛け合わせる独自性も強み。LOCは単なる広告代理店を超え、企業の“伝え方”を再定義するパートナーとして挑戦を続けています。

公式サイト：https://loc-kk.com/

■ 会社概要

社名： 株式会社NSJAPAN（NSJAPAN Inc.）

所在地： 東京都千代田区麹町4-4-4 ACN麹町ビル12階

代表者： 代表取締役 内藤 脩平

設立： 2023年10月

資本金： 5,000,000円

社員数： 43名（業務委託含む）

事業内容： 法人向け営業研修事業、営業支援事業、SaaS型営業プラットフォーム事業

URL： https://ns-japan.com