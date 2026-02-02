JENESYSオンラインプログラムにて、SAARC加盟7カ国の青少年が、講義や意見交換を通じてSAARC諸国と日本の国際協力の取組を学び、文化体験や学校交流を通して日本への理解と相互理解を深めます。

一般財団法人 日本国際協力センター

SAARC加盟国（インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、ブータン、モルディブ）の青少年がオンラインで、日本によるSAARC地域への貢献や連携の事例を学び、より良い未来に向けた協働のあり方を考えます。また、文化体験や学校交流を通して日本の魅力に触れながら、両国間の友好関係の強化に寄与します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/74396/table/520_1_fadfe3571fa244862f4843bbf11446ad.jpg?v=202602021051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/74396/table/520_2_cbf25e4ced5c92668031f3eef88c28d5.jpg?v=202602021051 ]

実施団体：一般財団法人 日本国際協力センター(JICE)

（参考）対日理解促進交流プログラム「JENESYS」事業概要

「JENESYS」は、日本政府（外務省）が推進する、日本とアジア大洋州の各国・地域との間の人的交流事業です。本事業を通じて、諸外国青年の日本への関心・理解・支持の拡大、参加者による日本についての対外発信の強化、我が国の外交基盤の拡充を目的としています。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100832646.pdf

（参考）南アジア地域協力連合（SAARC）

南アジア地域協力連合（SAARC：South Asian Association for Regional Cooperation）は、南アジアにおける比較的緩やかな地域協力の枠組みです。SAARCでは、南アジア諸国民の福祉の増進、経済社会開発及び文化面での協力、協調等の促進等を目的としています。加盟国は、南西アジアの8か国（インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、ブータン、モルディブ、アフガニスタン）です。1985年に正式に発足し、常設事務局（secretariat）は1987年以降カトマンズ（ネパール）に設置されています。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/saarc/index.html

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/saarc/gaiyo.html

【本件に関するお問い合わせ先】

一般財団法人日本国際協力センター(JICE) 国際交流部

お問い合わせフォーム(https://jice.form.kintoneapp.com/public/form-exchange)