秋元康プロデュース『ラストアイドル』出身の元アイドルが衝撃の激変！1日6食の“暴飲暴食生活”により3ヶ月で20kg増の過去…セブ島で35kg減を叶えた“決死のダイエット留学”の全貌を公開

「ABEMA（アベマ）」は、2026年2月1日（日）夜8時より、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#104を無料放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

#104は、人気企画「私アレで激変しました！衝撃ビフォーアフター大公開SP第3弾」と題し、整形、ダイエット、メイクなどでイケメンや美女に大変身を遂げた「激変さん」を紹介する好評企画の第3弾をお届けしました。

スタジオには、秋元康氏プロデュースのアイドルグループ『ラストアイドル』出身のじゅりあさんが顔を隠した状態で登場。グループ加入時の中学2年生の頃は標準体型でしたが、中学3年生でアイドルを卒業すると、それまで食べ物を節制していたストレスが爆発。わずか3ヶ月で20kgも太ってしまったといいます。

当時の食生活は、朝8時から夜22時までの間に、ご飯2合、カップラーメン、唐揚げ20個、アイス2個などのハイカロリーな食事を1日6回も摂取。中でも二郎系ラーメンの大盛りに激ハマりしており、1kgの麺に肉あぶら、マヨネーズ、粉チーズ、生卵をトッピング。「当時は通いすぎて、二郎が第2の家だった」と語り、スタジオを驚かせました。

その結果、高校1年生で体重は75kgに。太ったことで「誰にも会いたくない、見られたくない」と2年間の引きこもり生活を送ります。さらに高校3年生の時には脂肪肝が発覚。「このままではだめだ」と一念発起し、セブ島へのダイエット留学を決意しました。セブ島を選んだ理由について、「これ以上家族に迷惑をかけたくなかったので、アイドル時代に稼いだお金で、1人でチャレンジしてみたかった」「もし痩せられなかったらセブ島に永住する覚悟だった」と当時の胸の内を明かしました。

「激変フェイスオープン！」の掛け声でじゅりあさんが姿を現すと、スタジオからは「セブ島すげえ！」と驚嘆の声が上がります。草磲から「今はアイドルをやりたいと思わないの？」と問われると、「今は全く思っていなくて…事務系の仕事をしています」と現在の仕事について語りました。

気になるセブ島でのダイエット方法については、「これは絶対に真似してほしくないのですが…」と前置きした上で、「1日の摂取カロリーを400kcal以下に抑える」という極端な食事制限を告白。1日の食事はアーモンド5粒、わかめスープ、りんご＆ミニトマト、プロテインシェイクのみだったといいます。香取から「セブ島ではダイエットを教えてくれる場所に行ったの？」と聞かれると、「はい。セブ島はパーソナルトレーニングが格安なので留学地に選びました」と回答。さらに草磲が「この食事量でトレーニングしたらフラフラでしょ？」と切り込むと、「フラフラでしたし、幻覚で二郎系ラーメンが見えていた」と話し、再びスタジオを驚かせました。

食事制限に加え、週3日のパーソナルトレーニングでは3時間のマシントレーニングと追加で400回の腹筋をこなし、2ヶ月でマイナス16kg、最終的にはマイナス35kgの減量に成功。目標体重の40kgを達成した現在は、週の3日は好きなものを食べ、残りの4日で調整しているといいます。みちょぱが「メイクもかわいいし、今アイドルを始めたら前より人気が出そう」と絶賛すると、じゅりあさんは「恋愛リアリティーショーが好きなので、もし機会があるなら出てみたい」と意欲を見せました。これに対し、キャイ～ン・天野は「セブ島を舞台にね！」、EXIT・兼近は「激変したみんなを集めて…ねっ！」と言い、スタジオは笑いに包まれました。

ほかにも、「モテないのは筋肉量が足りないからだ」と一念発起しマッチョに激変したという元警察官の宮島啓輔さんや、自己流メイク術で元航空自衛官から人気アイドルへと激変を遂げた空士ヒマリさんなど、驚きの「激変さん」が次々と登場した『ななにー 地下ABEMA』#104は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。

次週2月8日（日）夜8時から放送する『ななにー 地下ABEMA』#105は、「波瀾万丈！シンママ＆シンパパ大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP」と題し、5名のシングルファザー、シングルマザーが登場。高校2年生で妊娠し「父親が激怒した」「相手の浮気が発覚した」と語るれおんさんや、15歳で妊娠し「出産時にはもう旦那がいなくて…」と壮絶な過去を明かすかのんさんが登場します。さらにかのんさんの母親もスタジオに登場。果たして娘の妊娠を知った当時の心境は…？放送をお楽しみに。

