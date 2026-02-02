企業炎上事例データベース「炎上.com」提供開始

Flock株式会社

Flock株式会社（代表：川島紘毅）は、企業炎上事例を体系的に蓄積・検索できるデータベース「炎上.com」を2026年2月2日に提供開始いたします。過去の炎上を「予習」「初動対応」「社内教育」の教材として活用できるように影響度スコアやタイムライン、取り上げたメディアの事例関連リンクなどの構造化データとして整理しました。アカウント作成および利用は完全無料です。

詳細を見る :https://www.enjo.ne.jp/

炎上を組織の学びに変える

炎上時の初動は時間勝負であり、判断が遅れるほど被害が拡大しやすくなります。「炎上.com」は、過去の企業炎上事例を“学習可能な形式”へ落とし込み、リスクの未然防止から初動判断、社内教育に活用できるデータベースです。

「炎上.com」でできること

1）予習：同業界・同規模の炎上パターンを先回りで把握

業界・カテゴリ・年代・上場区分などで絞り込み、企業が「なぜ炎上したのか」「どこで判断を誤ったのか」を構造的に確認できます。

2）初動対応：タイムラインと実害の“実例”で意思決定を補助

炎上の発生から収束までの経緯を時系列（Day0/Day1…）で整理。実害・インパクト（例：株価下落、CM中止、辞任等）の観点も合わせて参照でき、初動の判断材料を得られます。

3）教育：研修・コンプラ教材として使える「事例ベース」学習

概要／要因分析をセットで提供し、社内教育の素材として活用できます。

サービス概要

サービス名：炎上.com

提供開始日：2026年2月2日

形態：企業炎上事例データベース

サイトURL：https://enjo.ne.jp

料金：無料（アカウント作成・利用ともに無料）

対象：法人（企業ドメインのメールアドレスのみ登録可）

主な機能

全事例の閲覧

高度な絞り込み（業界、炎上カテゴリなど）

事例概要

実害・インパクト

事例のタイムライン（Day0/Day1…）

影響度スコア（★1.0～5.0）

関連記事リンク、同カテゴリ・同業種事例

影響度スコア（定義）

★1「限定的」：一部界隈で批判・引用投稿で拡散

★2「軽微」：SNS上で一定拡散（プチバズ）、検索上位に一時浮上

★3「中程度」：複数プラットフォームに波及、まとめ・ニュース化、トレンドイン

★4「重大」：大手メディア/行政/団体が反応、TVCM取りやめ等

★5「致命的」：役員辞任・株価下落・行政指導・不買運動 等

詳細を見る :https://www.enjo.ne.jp/代表コメント

Flock株式会社 代表取締役 川島紘毅

炎上.comは、過去事例を“判断に使える知識”として再編集し、予防・初動・教育に役立つ形で提供します。企業の現場で実際に使えるリスクマネジメントの土台として、無料で広く提供していきます。現状は、近年の事例を中心に収集しており、網羅的ではありませんが、今後さらに多種多様な業種での事例を拡充していく予定です。

会社概要

会社名：Flock株式会社

代表者：代表取締役 川島紘毅

所在地：東京都千代田区四番町2番地1 クレール東郷坂 1F M-44

事業内容：マーケティング支援／データ分析支援など

コーポレートURL：https://flock-inc.com/

E-mail：info@flock-inc.com