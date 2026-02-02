グリーンプロデュース専門ファームのryokuensha（緑演舎）の世界観を体験できるショールーム「res. base」がオープン
株式会社緑演舎
グリーンプロデュース専門ファームのryokuensha（緑演舎）が表現する、interior landscaping & naturscape design の世界観を体験できるショールーム「res. base」。
武蔵小山で約13 年続いたグリーンショップTRANSHIP 跡地に、フレンチレストランEme 併設の元オープンします。
ネイチャーアクアリウムやパルダリウムをはじめ、水や霧を用いた様々な水景演出と、全国各地の天然石を用いて製作したオリジナルプロダクトの展示、壁や天井に特殊な造形を施したグリーン演出などを間近でご覧頂けます。
【オープン予定日】2026/02/13（金曜）※見学は要予約
【施設概要】
営業時間：月～金曜日（11:00～18:00）
※予約制となっております。必ずお電話またはお問い合わせフォームよりご予約をお願い致します。
開放日：毎週水曜日（祝日を除く）
※営業時間内は自由に見学頂けます。
定休日：土日祝日
住所：〒142-0062 東京都品川区小山3-11-2-1F
電話：03-6421-6055
URL：https://www.ryokuensha.jp/showroom
【会社情報】
株式会社緑演舎（Ryokuensha Inc.）
渋谷オフィス
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-6-14 ジョルディビル7F
江戸川本社アトリエ
〒133-0051 東京都江戸川区北小岩2-21-12
TEL：03-6657-8902
FAX：03-6700-6938
URL：https://www.ryokuensha.jp/
E-MAIL：info@ryokuensha.jp
【本件に関するお問合せ先】
株式会社緑演舎 広報担当（斉藤）
メールアドレス：info@ryokuensha.jp