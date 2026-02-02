株式会社Gaika、北海道浦河町・商工会議所青年部会長率いる神馬建設と戦略的パートナーシップを締結。地方の地力を再定義する共創プロジェクトを開始。

株式会社Gaika

株式会社Gaika（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：坂本大地 以下「Gaika」）は、北海道浦河町にて地域インフラと暮らしを支える有限会社神馬建設（本社：北海道浦河郡、代表取締役：神馬 充匡 以下「神馬建設」）と、企業の持続的成長と地域課題の解決を共創する「グロースパートナー契約」を締結いたしました。

本提携は、Gaikaが本年1月に発表した事業フェーズ2「社会実装（日本の地力の再定義）」を具現化する取り組みです。浦河商工会議所青年部会長も務める神馬氏と共に、地域建設業が直面する課題を「次世代の視点」と「デジタル実装」で突破し、持続可能な地域社会のモデルケース構築を目指します。

■本パートナーシップの背景：地域を守る「建設業」の存続は、地域の存続そのもの

北海道浦河町で30年以上にわたり施工を行う神馬建設は、「家（House）ではなく、帰る場所としてのイエ（Home）をつくる」という理念のもと、地域の暮らしを守り続けてきました。 しかし現在、地方建設業は深刻な担い手不足に直面しています。建設業の衰退は、そのまま地域の維持管理能力の低下（災害対応や除雪、インフラ維持の危機）に直結するため、これは一企業の課題を超えた「地域の存続に関わる社会課題」です。

今回、Gaikaは神馬建設・神馬社長の「地域を次世代に繋ぐ」という強い覚悟と、浦河商工会議所青年部会長として地域経済を牽引するリーダーシップに共鳴。 既存の採用支援の枠を超え、「まちづくり（地域経営）」と「人づくり（次世代育成）」を一体として捉えるアプローチが必要であると判断し、本パートナーシップの締結に至りました。

■本パートナーシップの内容：Gaikaが担う「社会実装」の役割

本プロジェクトでは、GaikaがZ世代・α世代を中心とした次世代層への橋渡し役となり、地方に眠る「地力」を現代的な価値へと変換します。

１. 地域資産の可視化とブランディング（建設業のリブランディング）

「陸の孤島」とも揶揄される地理的環境を、都会の喧騒から離れて自分らしく働く「聖域」として再定義します。神馬建設が持つ高度な職人技術や、地域コミュニティの温かさを「次世代が共感するコンテンツ」として可視化。SNSやデジタルメディアを通じ、一過性の情報発信ではなく、永続的にファンを生み出す「広報資産」を構築します。

２. 「関係人口」を生み出すパイプラインの構築

単なる労働力の確保というインターンとは全く異なる、地域課題解決型のインターンシッププログラムを共同開発します。Gaikaが有する大学・教育機関とのネットワークを活用し、意欲ある「次世代層」が浦河町へ継続的に流入する仕組み（パイプライン）を整備。 参加者が神馬建設と浦河町のファンとなり、将来的な「移住・就職」や「二拠点居住」を自然と視野に入れられるような、地域との深い接点を創出します。

■本パートナーシップを通して目指す姿

神馬建設の意志

「大工が子どもたちの憧れの職業になること」「浦河という地域全体を育むこと」を目指し、30年以上にわたり確かな技術と「帰る場所（Home）」としてのコミュニティを守り続けてきました。

Gaikaの使命

その守られてきた価値を、現代の若者の感性に響く言葉や仕組みに変換し、社会に再実装することを使命としています。

本パートナーシップでは、神馬建設が持つ「職人の魂が宿る『揺るぎない手仕事』と、血の通ったコミュニティという『無形の資産』」。そして、Gaikaが持つ「魅力を最大化し社会へ届ける『実装力』と、Gaikaならではの感性でZ世代・α世代の心を動かす『共感力』」。 この2つを掛け合わせることで、地方建設業を「人手不足に悩む産業」から「若者が自らの成長のために選び取る未来を拓く拠点」へと再定義します。

都市と地方、デジタルとアナログの垣根を超え、双方が手を取り合うことで、日本の地力を底上げする新しい地方創生のモデルケースを構築します。

■両社代表のコメント

株式会社Gaika 代表取締役社長 兼 CEO 坂本大地

創業から半年、外貨獲得を掲げて1日も休むことなく海外市場へ挑む中で、一つの確信に至りました。 日本が再び世界で勝つために真に必要なのは、単なる『海外進出による外貨獲得のノウハウ』ではなく、その挑戦を支える『足元の地力（ちりょく）』の再生だということです。

背骨である地方経済やインフラが脆弱なままでは、どれだけ世界を目指しても持続的な競争力は生まれません。建設業の担い手不足は、単なる一企業の採用難ではなく、国家の基盤に関わる構造的な課題です。 そのためGaikaは、フェーズ2において『自社が稼ぐ通貨』への拘りを捨て、『日本を勝たせる』という目的に対して最も実利的な手段（社会実装）を選びました。

本パートナーシップは、日本のインフラを支える建設業を、次世代の力で『強固な経済基盤』へとアップデートする社会実装の第一歩です。 地方の地力を底上げすることこそが、日本が世界で勝つための最短ルートであると確信しています。

有限会社神馬建設 代表取締役 神馬充匡

きっかけは、坂本大地氏（Gaika代表）からの熱意あるオファーでした。坂本氏が高校時代に取り組まれていた『空き家再生』の原体験をお聞きし、まさに今、私たちが地方で直面している課題そのものだと強く共鳴しました。

私たちの暮らす浦河町は、太平洋と日高山脈に抱かれ、競走馬が駆ける美しい景色が広がる、日本でも稀有な地域です。この素晴らしい風景と暮らしを、より良い形で次世代に残すことこそが、私たち大人の責務です。

そして建設業は、単なる建物を作る仕事ではなく、まちの風景を創り、人々の命と暮らしを守るエッセンシャルワークであります。地方の建設業がこの先も永続し、地域を守り抜くためには、『人の確保』と、時代やフェーズに合わせた『変化』が不可欠です。Gaikaとならば、この課題に対して単なる対処療法ではなく、未来を見据えた新しい価値を『共創』できると確信しています。この地で事業を継続し、変化を恐れず挑戦し続けること。それこそが、私たちができる地域への最大の『恩送り』であると考えています。

