楽天モバイル、春の新生活を応援する、ギガ無制限で「U-NEXT」が楽しめる「Rakuten最強U-NEXT」をおトクに利用できるキャンペーンを実施

楽天モバイル株式会社（以下「楽天モバイル」）は、春の新生活を応援するため、2026年3月1日（日）より「Rakuten最強U-NEXT」に初めてお申し込み、または初めてプラン変更いただいたお客様を対象に、3カ月間 、毎月1,100ポイントの「楽天ポイント」を還元するキャンペーンを実施します（注1、2、3、4）。

また、同日より「U-NEXT」が提供する「サッカーパック」および「ワールドゴルフパック」を初めてお申し込みいただいたお客様を対象に、最大5,200円（税込）相当分の「U-NEXTポイント」を還元するキャンペーンも実施します（注3、5）。

楽天モバイルは、新生活の準備を本格的に始めるこの時期に、楽天モバイルの高速かつギガ無制限の通信環境でいつでもどこでもエンターテインメントをおトクに楽しめる体験をお届けすることで、新たなスタートを応援します（注6）。

「Rakuten最強U-NEXT」は、月額3,980円（税込4,378円）で、「U-NEXT」にて配信中のスポーツ、映画、ドラマ、音楽ライブなどの動画コンテンツや、雑誌、児童書などの書籍を、データ容量を気にすることなくギガ無制限でお楽しみいただけます。このたび開催するキャンペーンをご利用いただくと、「Rakuten最強U-NEXT」に初めてご契約、または「Rakuten最強プラン」から「Rakuten最強U-NEXT」へ初めてプラン変更いただいたお客様に、毎月1,100ポイントの「楽天ポイント」を3カ月間還元します。

加えて、「U-NEXT」が提供するスポーツコンテンツに特化した「サッカーパック」および「ワールドゴルフパック」に初めてご加入いただいた「Rakuten最強U-NEXT」ご契約者様には、各パックの月額利用料金2,600円（税込）相当の「U-NEXTポイント」を還元します（注5）。これにより、両パックにご加入いただいた場合は、最大5,200円（税込）相当分の「U-NEXT」ポイントが還元され、世界の主要なサッカーリーグやゴルフツアーを、1カ月間実質無料でご視聴いただけます（注7）。

楽天モバイルは、より多くのお客様に愛される最強のサービスを目指して、今後もサービスの拡充や通信品質の向上に努めてまいります。

■「Rakuten最強U-NEXT」詳細ページ

https://network.mobile.rakuten.co.jp/fee/unext/

■キャンペーン概要

（1）「【Rakuten最強U-NEXT】初めてお申し込み・プラン変更で最大3カ月毎月1,100ポイントプレゼント」キャンペーン

・実施期間

「楽天モバイル」公式サイト： 2026年3月1日（日）午前0時～終了日未定

「楽天モバイルショップ」： 2026年3月1日（日）開店時～終了日未定

・事前登録期間

2026年2月1日（日）午前0時00分～2月26日（木）午後11時59分

※事前登録した方は、2026年3月1日（日）より、「Rakuten最強プラン」から「Rakuten最強U-NEXT」へ自動でプラン変更されます。

（2）「U-NEXT『サッカーパック』『ワールドゴルフパック』初めて加入で2,600U-NEXTポイントプレゼント」キャンペーン

・実施期間

2026年3月1日（日）午前0時～終了日未定

（注1）「Rakuten最強プラン」および「Rakuten最強プラン（データタイプ）」をお申し込みの場合は対象外です。

（注2）還元するポイントは期間限定ポイントです。ポイント還元には条件があります。

（注3）本キャンペーンは予告なく内容の変更、中止もしくは延長させていただく場合があります。

（注4）2026年2月中に「Rakuten最強U-NEXT」のお申し込みまたはプラン変更をした場合はキャンペーンの適用対象外です。キャンペーン特典を利用するには、2026年2月26日（木）午後11時59分までにキャンペーンへの事前登録が必要です。事前登録した方は、2026年3月1日（日）より、「Rakuten最強プラン」から「Rakuten最強U-NEXT」へ自動でプラン変更されます。

（注5）既に「Rakuten最強U-NEXT」をご利用中の方も対象となります。

（注6）混雑時等公平なサービス提供のため速度制御する場合があります。

（注7）「実質価格」とは、キャンペーン条件達成により後日還元されるポイントを加味した価格であり、実際のお支払い金額とは異なります。

※U-NEXT、U-NEXTロゴは、株式会社U-NEXT HOLDINGSの商標または登録商標です。

※本お知らせに掲載のキャンペーンは、予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合があります。

※本お知らせに掲載の商品名称やサービス名称などは、一般に各社の商標または登録商標です。

※本お知らせにおける各社の商標記載においては、(TM)や(R)などの商標表示を省略する場合があります。

