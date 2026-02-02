「大人レゴ」でF1黄金時代が蘇る 2004年シーズンを席巻した伝説のレーシングモデルをレゴ(R)ブロックで精巧に再現 「レゴ(R)アイコン Ferrari F2004 & ミハエル・シューマッハ」登場

レゴジャパン株式会社

レゴジャパン株式会社（代表取締役社長：マイケル・エベスン／所在地：東京都港区、以下レゴジャパン）は、大人の『好き』や『情熱』をクリエイティブに自分で表現できる大人向けのレゴ(R)ブロックから、2004年 のF1シーズンを席巻した伝説の「Ferrari F2004」をリアルに再現した「レゴ(R)アイコン Ferrari F2004 & ミハエル・シューマッハ」を2026年2月2日（月）10時より予約受付開始、３月1日（日）より一般販売します。（※一部店舗により予約販売の日時が異なります）

「レゴ(R)アイコン Ferrari F2004 & ミハエル・シューマッハ」は、大人のF1ファンやモータースポーツファン、コレクターに向けて、2004年のF1シーズンを圧倒的な強さで席巻した伝説のレーシングマシンをレゴ(R)ブロックで再現したプレミアムなレゴ(R)セットです。735ピースで構成された本セットは、動くステアリングやカットスリックタイヤ（Bridgestone Potenzaの印字入り）、リアルなコックピット、そして、精巧なV型10気筒エンジン搭載などディテールも満載の妥協のない作り込みで、組み立てる過程を通して当時のエンジニアリングまでも体感することができます。

また、７度のF1世界チャンピオンに輝いた「皇帝」ミハエル・シューマッハのレゴ(R)ミニフィギュアが付属し、専用のドライバーヘルメットや優勝トロフィー、そして表彰台のパーツとともに、劇的な勝利のシーンを自宅で再現することも可能です。さらに、車両データを記載した専用ディスプレイスタンドに加え、レゴ(R)ミニフィギュア用にはシューマッハの写真と名言が添えられた特別な表彰台型スタンドも付属し、完成した後はディスプレイとしても楽しめます。

■製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48417/table/211_1_6cd0578667f2925f5cbf73a9143d6d9a.jpg?v=202602021051 ]

■予約/販売店舗

レゴ(R)公式オンラインストア（https://www.lego.com/ja-jp）

全国のレゴ(R)ストア（https://www.lego.com/ja-jp/stores）

レゴ(R)認定販売店ベネリック レゴ(R)ストア 楽天市場店（https://www.rakuten.ne.jp/gold/benelic-lcs/）

レゴランド(R)・ジャパン・リゾート（※予約販売はありません）

レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター大阪

Amazonレゴ(R)ショップ

(https://www.amazon.co.jp/stores/LEGOJAPAN/page/0138928C-A231-4D8F-9441-55E13C2BCC71)

その他、全国のレゴ(R)製品取り扱い店&オンライン店舗

※詳細は各店舗にお問合せください。取り扱いがない店舗もございます。

【伝説のF1レーシングマシンをラインアップ】

＜発売中＞レゴ(R)アイコン マクラーレン MP4/4 & アイルトン・セナ

没後30年、伝説の「マクラーレン MP4/4」をマクラーレン、およびセナ・ブランドとの提携で忠実に再現したレゴ(R)セット。V6エンジンや可動式ステアリングなど、F1史上屈指の名車を精緻なディテールとリアルな機能で凝縮。アイルトン・セナのレゴ(R)ミニフィギュアと専用スタンドも付属しています。

・製品番号：10330

・対象年齢：18歳以上

・希望小売価格：11,480円（税込）

・ピース数：693個

＜発売中＞レゴ(R)アイコン Williams Racing FW14B & Nigel Mansel

ハイテクF1レーシングカーの先駆け「Williams Racing FW14B」を精巧に再現したレゴ(R)セット。90年代F1の技術の結晶「FW14B」をV10エンジンやロゴ入りタイヤまで799ピースで精緻に再現。ナイジェル・マンセルの栄光をディテールに凝縮したレゴ(R)セットです。

・製品番号：10353

・対象年齢：18歳以上

・希望小売価格：12,480円（税込）

・ピース数：799個

■レゴグループについて

遊びが持つパワーを通して、-世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する-それがレゴグループの使命です。レゴ(R)ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、また新たなものを作り上げられる遊びのツールです。

レゴグループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴという名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。

現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴグループですが、その製品は世界120カ国以上で販売されています。

