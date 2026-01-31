長野県「信州アクセラレーションプログラム2025」に採択

Local Knot株式会社

Local Knot株式会社(所在地:長野県長野市、代表取締役:藤澤厚太)は、長野県が実施する「令和7年度 信州アクセラレーションプログラム」の支援対象企業6社のうちの1社に採択されたことをお知らせいたします。

■信州アクセラレーションプログラムについて

信州アクセラレーションプログラムは、長野県が次世代産業と地域課題の解決を目指す企業の創出を図るため、創業後間もない企業への短期集中的な伴走支援を行うプログラムです。約5ヵ月間にわたり、外部メンターによる定期的なメンタリング、事業成長を加速化するためのディスカッション・アドバイス、必要な支援ツールの提供などが行われます。

2025年度(第12期)は、審査の結果、当社を含む6社が採択されました。

出典：信州アクセラレーションプログラム(https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/sogyo/acceleration.html)

■Local Knot株式会社について

当社は、「地域(Local)のあらゆる点の結び目(Knot)となる経済活動を生み出し、世界中の人々が深呼吸できる空間を創り出す」をミッションに掲げ、地方の事業承継を通じた価値再生と持続可能な地域経済の構築を目指しています。

2024年5月には長野市の宿泊施設を事業承継したことで事業をスタートし、事業の価値再生に取り組んでいます。

出典：Local Knot 株式会社 HP(https://local-knot.com/)

事業承継してリブランディングに取り組んでいるLocal Knot Backpackers

■当社の事業内容

1. Tsuginoma(ツギノマ)

自社による事業承継と運営を通じて、地域に根差した事業の価値再生を実現。後継者不足に悩む地方の事業者から事業を引き継ぎ、運営を通じて地域に持続可能な事業と雇用を創出します。

2. 観光土産EC(開発中)

地域の魅力や商品ストーリーを伝えるメディア＆お土産ECを入り口に、宿泊施設や生産者と日常的な信頼関係を構築。観光中にゆっくり選び、購入すれば、自宅に届く仕組みで“ 旅の思い出を持ち帰る” 新しいお土産体験を提供します。日々の事業連携を通じて地域産業の持続的/包括的な発展を目指す、新しい地方創生モデルです。

■今後の展望

信州アクセラレーションプログラムを通じて、ビジネスモデルのさらなる磨き込み、県内企業との協業可能性の探索、資金調達やPR戦略の強化などに取り組んでまいります。

地方の後継者不足などの社会課題に対し、実践的なソリューションを提供することで、地域経済の持続可能性と雇用の維持・創出に貢献し、「深呼吸できる空間」を全国に広げてまいります。

【会社概要】

会社名: Local Knot株式会社(ローカルノット)

代表者: 代表取締役 藤澤 厚太

所在地: 長野県長野市中御所1丁目6-2

設立: 2024年8月

事業内容: 地方の事業承継(M&A)を通じた価値再生と事業支援、宿泊施設運営

法人番号: 6100001037752

公式サイト: https://local-knot.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

Local Knot株式会社

Email: contact@local-knot.com