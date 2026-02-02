肉汁餃子のダンダダン 下北沢店にて『麻辣手羽餃子』期間限定発売

株式会社NATTY SWANKYホールディングス

株式会社NATTY SWANKYホールディングスの子会社である株式会社ダンダダン(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:井石 裕二)は「粋で鯔背な店づくり」を理念に、肉汁餃子のダンダダンを全国で運営しており、餃子とビールを主役としてゆっくり楽しめるお店を創りたいという想いで、2011年に東京調布市で創業しました。

この度、2月5日（木）から2月23日（月・祝）までの 19日間、チーズと激辛をテーマにした飲み歩きイベント「下北沢チーズと激辛はしご酒」で、『麻辣手羽餃子（2本入り）』を提供します。

麻辣手羽餃子（2本入り）

『下北沢チーズと激辛はしご酒』とは

肉汁餃子のダンダダン下北沢店にて、「下北沢チーズと激辛はしご酒」限定メニューの

『麻辣手羽餃子（2本入り）』を発売します。

肉汁餃子の餡をぎっしり詰め、高温の油で揚げた手羽餃子は、

外はカリっと、中はジューシーでビールによく合います。

手羽餃子は、肉汁餃子のダンダダン店舗や各地のフェスでも大人気の商品です。

「麻辣手羽餃子（2本入り）」は、一味をふんだんに使った、花椒の香りが癖になる一品です。

麻辣スパイスで旨辛に仕上げていますので、辛いものがお好きな方におすすめです。

肉汁餃子のダンダダン 下北沢店

住所：東京都世田谷区北沢2-10-10 F1ビル１階A

アクセス：下北沢駅 徒歩1分

TEL：03-6407-0804

営業時間：【 全日 】11:45～24:00（L.O.フード23:00/ドリンク23:30)

「下北沢チーズと激辛はしご酒」について

「下北沢チーズと激辛はしご酒」は、「チーズ」と「激辛」をテーマに、寒い冬に食べたくなる推しのお店を見つけられる店舗回遊型のフードイベントです。

毎年2月に開催しており、今年は2月5日（木）から2月23日（月・祝）までの 19日間開催されます。

https://barbar.love-shimokitazawa.jp

肉汁餃子のダンダダンとは

老若男女が日常的に餃子とビールを楽しめる店を作りたいという想いで、2011年1月に東京都調布市にオープンした、元祖肉汁餃子のお店です。

「街に永く愛される、粋で鯔背な店づくり～期待以上が当り前､ それが我等の心意気～」を理念に掲げ、一時の繁盛ではなく、その街の人々に永く愛される店づくりに努めています。

株式会社ダンダダン 概要

「街に永く愛される粋で鯔背な店づくり」を理念に、東京調布市発祥の元祖肉汁餃子のお店です。

メイン商品は肉汁焼餃子。長年研究を重ねて開発された餃子は、1つひとつ手包みされており、1日10万個以上売れる人気商品となっております。

特徴は肉汁。一口食べると口の中で広がり、ビールにもご飯にも合う理想の餃子です。

[社名]株式会社ダンダダン

[代表者]代表取締役社長 井石裕二

[本社]東京都新宿区西新宿1-19-8 新東京ビル7階

[資本金]1,000万円

[設立]令和3年6月28日

[事業概要]肉汁餃子のダンダダンを運営

報道関係者の皆様：本件に関する取材窓口

社名：株式会社NATTY SWANKYホールディングス

部署：社長室 広報 廣田瞳

電話番号： 080-3708-7954

メールアドレス：hirota@nattyswanky.com