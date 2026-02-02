『ニューダンガンロンパＶ３ みんなのコロシアイ新学期』のちょこんと！ぬいぐるみマスコットの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ニューダンガンロンパＶ３ みんなのコロシアイ新学期』の商品の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ニューダンガンロンパＶ３ みんなのコロシアイ新学期』の商品の受注を1月26日（月）より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/328?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼ちょこんと！ぬいぐるみマスコット





王馬小吉、最原終一がちょこんと立っているちびキャライラストを立体的なぬいぐるみに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \2,420(税込)


種類　：全2種（王馬小吉、最原終一）


サイズ：（約）全長10cm　付属：ボールチェーン(銀色)


素材　：ポリエステル




https://x.com/AMNIBUS


【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F


お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact


担当：齊藤直樹


Mail：support@amnibus.com


発行元　株式会社 arma bianca


Web　　https://armabianca.com/


(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.