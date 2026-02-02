【新商品】『季節のムーミンはがき 2026 春柄』を販売開始します

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）は、「ムーミン」デザインの春柄のはがきを、2026年2月9日（月）から一部の郵便局店頭及び「郵便局のネットショップ」で販売開始いたします。

今年もムーミン谷に春がやってきました！

草花が芽吹き、やわらかな陽ざしに包まれるムーミン谷。

春ならではのひとときを楽しむムーミンたちの様子を描いています。

紙本来の優しい手ざわりと質感を持つ用紙を使った、春のご挨拶を彩る季節のはがきです。

【商品の概要】

●商品名：季節のムーミンはがき 2026 春柄

●商品サイズ：100×148mm（通常はがきサイズ）

●商品価格（消費税込み）：165円（1枚あたり）

●その他：購入後、商品を郵送される際は切手をお貼りください。



(1)春のピクニック

(2)川釣り

(3)花畑でダンス

(4)川下り

※この商品は、株式会社ライツ・アンド・ブランズとの契約により、フタバ株式会社が製造販売しています。

※商品デザインはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

■販売情報

【販売場所】

（1）全国約3,000の郵便局

（詳細はこちら→https://www3.jp-ts.jp/Syohin_Msg/upload/master/317/list(moominharu)_20260202.pdf）

（2）「郵便局のネットショップ」

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/avendor260202-01m/

※2026年2月9日(月)午前0時15分から販売を開始します。

【販売開始日】

2026年2月9日(月)

※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。また、商品価格のほか送料がかかります。

販売者：株式会社郵便局物販サービス

発売元：フタバ株式会社

■フタバ株式会社概要

【本社所在地】

〒466-0058

愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号

【設立】

昭和 47 年 2 月

【代表者】

代表取締役社長 市川 宗一郎

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売

ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発

大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供

【WEB サイト】

企業 HP：http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷：https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/

「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

「ROKKAKU」Pinkoiショップ：https://jp.pinkoi.com/store/rokkaku

フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【SNSアカウント】

フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/

「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official

■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先

フタバ株式会社 企画部

電話：052-882-1671

受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）