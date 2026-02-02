株式会社Ocean、公益財団法人大阪観光局に入会

株式会社Ocean

株式会社Ocean（本社：東京都港区、代表取締役：星野 遼、以下「Ocean」）は、このたび公益財団法人大阪観光局（所在：大阪府大阪市中央区、理事長溝畑宏、以下「大阪観光局」）の賛助会員として入会いたしましたので、お知らせいたします。

1. 入会の背景

Oceanは、訪日外国人旅行者向けの免税・Tax Refundを中心とした次世代の訪日ショッピングプラットフォームを提供しています。

大阪は、日本を代表する国際観光都市として、訪日外国人旅行者数・消費額ともに国内有数の規模を誇り、今後もさらなるインバウンド需要の拡大が期待されています。Oceanはこうした大阪の観光エコシステムの発展に貢献すべく、大阪観光局の趣旨に賛同し、今回の入会に至りました。

2. 今後の取り組み

Oceanは今後、大阪観光局をはじめとする関係各所と連携し、以下の取り組みを推進してまいります。

- 訪日外国人旅行者の利便性向上につながる免税体験の高度化- 大阪の観光事業者に対するインバウンド対応の支援および送客- データやテクノロジーを活用した新たな観光・購買体験の創出

これらを通じて、大阪エリアにおける観光消費の活性化と持続的な成長に寄与してまいります。Oceanは今後も、地域・事業者・訪日旅行者をつなぐ「架け橋」として、新しいインバウンド体験の創出に取り組んでまいります。

3. 大阪観光局について

公益財団法人大阪観光局は、オール大阪体制での観光集客を推進することを目的に、2003年に大阪府・大阪市・大阪商工会議所を母体として設立された団体を前身としています。

2013年には、「大阪都市魅力創造戦略」に基づく関係機関トップ会議での合意を受け、戦略的な観光振興を担う実施主体として「大阪観光局」を設置。2015年に組織体制および名称を再構築し、現在の公益財団法人大阪観光局として事業を推進しています（2020年より堺市が参画）。

また、2016年に日本版DMO候補法人、2017年に地域連携DMO法人として登録され、2021年には観光地域づくり法人（DMO）として更新登録。大阪全体を一体的にマネジメントし、持続可能な観光地域づくりを推進する中核組織として活動しています。

大阪観光局公式サイト：https://octb.osaka-info.jp/

4. 会社概要

株式会社Oceanは、「訪日ショッピング体験を、もっと自由に」をミッションに、次世代の訪日タックスリファンド・ショッピングプラットフォームを構築し、日本の観光価値の向上に貢献する企業です。日本の観光事業者に対して、免税・タックスリファンドサービスおよび訪日客送客サービスを提供しております。

会社名：株式会社Ocean (Ocean Inc.)

代表者：星野 遼

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座2-6-5 藤屋ビル5階

設立：2024年5月

資本金：1億3804万円（資本準備金含む）

URL：https://www.ocean.inc

免税承認送信事業者番号：1-0100-0124-5294-0140-0001

