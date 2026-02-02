【新商品】『絵入りはがき 2026 春柄』を販売開始します
『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）は、郵便局限定販売商品として季節ごとに展開している『絵入りはがき』の2026年の春柄11種類を、2026年2月9日（月）から一部の郵便局店頭及び「郵便局のネットショップ」で販売開始します。
春の風物詩を優しく描いた「絵入りはがき 2026 春柄」
春の訪れをやさしいタッチで描いた「絵入りはがき 2026 春柄」が登場。
桜や草花、芽吹きの季節を感じさせるモチーフで、心弾む春の情景を一枚のはがきに閉じ込めました。
新生活のご挨拶や季節の便り、大切な方へのささやかなメッセージにもおすすめです。
季節のご挨拶やちょっとしたお便りに、心を込めた想いを届けませんか？
【商品の概要】
●商品名：絵入りはがき 2026 春柄
●商品サイズ：100×148mm（通常はがきサイズ）
●商品価格（消費税込み）：110円（1枚あたり）
●その他：購入後、商品を郵送される際は切手をお貼りください。
※「郵便局のネットショップ」では各柄4枚単位（440円）での販売となります。
(1)ミモザ
(2)春の和菓子
(3)いちご
(4)メジロと桜
(5)シロツメクサ
(6)チューリップ
(7)さくら
(8)パンジー
(9)ねこと桜
(10)ネモフィラ
(11)絵手紙たけのこ
※商品デザインはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
■販売情報
【販売場所】
（1）全国約11,000の郵便局
（詳細はこちら→https://www3.jp-ts.jp/Syohin_Msg/upload/master/316/list(eirihagakiharu)_20260202.pdf）
（2）「郵便局のネットショップ」
https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/avendor260202-01/
※2026年2月9日(月)午前0時15分から販売を開始します。
【販売開始日】
2026年2月9日（月）
※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。また、商品価格のほか送料がかかります。
販売者：株式会社郵便局物販サービス
発売元：フタバ株式会社
■フタバ株式会社概要
【本社所在地】
〒466-0058
愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号
【設立】
昭和 47 年 2 月
【代表者】
代表取締役社長 市川 宗一郎
【事業内容】
年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供
慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売
ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売
感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発
大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供
【WEB サイト】
企業 HP：http://www.futabanenga.com/
年賀状印刷：https://futabanenga.jp/
「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/
「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/
「ROKKAKU」Pinkoiショップ：https://jp.pinkoi.com/store/rokkaku
フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/
【SNSアカウント】
フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product
「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/
「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official
■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先
フタバ株式会社 企画部
電話：052-882-1671
受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）