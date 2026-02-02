会話がプロジェクトを動かす -- 会話構造化AIエージェント【NEO】、2026年2月25日～27日に開催されるDX 総合EXPO『JAPAN FUTURE GATE』に出展

フラグメント株式会社

フラグメント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：伊藤伸博）は、2026年2月25日～27日に開催されるDX 総合EXPO『JAPAN FUTURE GATE』に出展いたします。会話を自動で構造化し、プロジェクト推進に必要な情報を整理・共有できるAIエージェント【NEO】の多様なデモを体験可能になります。

■ NEOとは

NEOは、チャットや会議などの複数人の会話をリアルタイムで整理・構造化し、必要な情報を即座に活用できる形に変換するクラウドサービスです。

ソフトウェア開発に限らず、マーケティング企画、営業提案、商品開発、イベント運営など、チームのすべての会話や資料、背景情報を記憶・理解し、誰が何を考えているかまで把握したうえで、最適な情報提示や提案を行い、チームの一員として業務を推進していきます。

■「NEO」ウェブサイト

https://agent-neo.ai/

■ 主な特徴

- 会話のリアルタイム構造化雑多な議論から必要な情報を抽出し、見やすく整理。- ナレッジの蓄積と再利用過去のやりとりをプロジェクト別に記憶し、必要な場面で呼び出し可能。- NEO独自の専門知識オリジナルなRAGやシステムプロンプトにより業務効率を最大化。- 組織の知識をどのプロジェクトからも引き出せるオープンな情報はどこからも参照可能なのでナレッジをストレスなく利用可能。- カスタマイズ可能なアウトプット組織やプロジェクト単位でNEOのアウトプットをカスタム可能。

■ JAPAN FUTURE GATEとは？



DX 総合EXPO内に設けられた最先端の技術やサービスを有するスタートアップを集めた特設エリアとなっており、次世代のビジネス基盤を支えるスタートアップ・テック企業が出展します。

https://www.bizcrew.jp/news/jfg

このたび当社は、会話構造化AIエージェント「NEO」に関する取り組みが評価され、主催者による選考を経て、本エリアへの出展が決定いたしました。

■JAPAN FUTURE GATE での展示内容

- 実際の会話データを用いたリアルタイム構造化デモ- プロジェクト推進のための活用事例紹介

■ 商談予約特典

事前に商談予約を入れていただいた企業様には御社に合わせて、独自デモのご用意が可能になります！

※商談ご予約時に御社の課題について簡単に記述していただくと適切なデモになります。

- 受付開始日：2026年2月2日（月）～2月20日（金）- 受付方法：来場者向けサイト：https://expo.bizcrew.jp/event/14991/module/booth/387341/396517

【会社概要】

会社名：フラグメント株式会社（英語表記：flagment, Inc.）

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

代表者：代表取締役CEO 伊藤伸博

事業内容：AIプロダクト開発、Webサービス開発・運営、受託開発、企画コンサルティング

URL：https://flagment.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

フラグメント株式会社 広報担当

E-mail：info@flagment.co.jp