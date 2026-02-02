大反響を受け、関西で第2回「Influencer’s EXPO」開催が決定！
株式会社MCLOUD（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：南美沙）は、
2026年6月（予定）、星野リゾートが運営する「街ナカ」ホテルOMO7大阪にて、
インフルエンサー向け体験型イベント
「Influencer’s EXPO」第二回を開催することを決定いたしました。
本イベントは、インフルエンサーが商品やサービスを実際に体験し、
そのリアルな魅力をSNSで発信する、日本最大級の体験型マーケティングイベントです。
関西エリア初開催となった前回に続き、
第二回目となる今回は、さらに進化した形での開催となります。
――――――――――――――――――――――
■ 前回開催実績（OMO7大阪）
――――――――――――――――――――――
2025年5月にOMO7大阪で開催された
「Influencer’s EXPO」では、200名以上のインフルエンサーが来場。
総フォロワー数は9,980,292人を達成し、
会場内外で多くのSNS投稿が生まれました。
企業ブースでの体験・交流を通じて、
来場インフルエンサーからは
「実際に体験できるからこそ、自然な発信ができる」
「企業との距離が近く、理解が深まった」
といった声も多く寄せられ、大盛況のうちに閉幕いたしました。
前回大阪イベント模様
前回大阪イベント模様
前回大阪イベント模様
前回大阪イベント模様
――――――――――――――――――――――
■ 第二回開催のポイント
――――――――――――――――――――――
第二回目となる今回は、
前回を上回る250名以上のインフルエンサーが集結予定です。
美容・ファッション・ライフスタイル・フード・トラベルなど、
より多様なジャンルのインフルエンサーが参加予定となっており、
企業様にとって、より幅広い層へのアプローチが可能となります。
体験を通じた深い商品理解と、
自然で拡散力の高いSNS発信を実現する場として、
さらに進化した「Influencer’s EXPO」をお届けいたします。
――――――――――――――――――――――
■ 次回イベント概要
――――――――――――――――――――――
イベント名：Influencer’s EXPO 第二回 in OMO7大阪 by 星野リゾート
開催日 ：2026年6月（予定）
会場 ：OMO7大阪
参加予定 ：インフルエンサー250名以上
主催 ：株式会社MCLOUD
共催 ：株式会社アイ・アンド・キュー アドバタイジング
※お申込期限：2026年3月31日
――――――――――――――――――――――
■ スポンサー・メディア取材について
――――――――――――――――――――――
スポンサーシップ、ブース出展、メディア取材をご希望の企業様は、
下記までお気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
株式会社アイ・アンド・キュー アドバタイジング
担当：清積
MAIL：kiyozumi@iq-ad.com
――――――――――――――――――――――
■ 会社概要
――――――――――――――――――――――
商号 ：株式会社MCLOUD（エムクラウド）
代表者 ：代表取締役 CEO 南美沙
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目20-4
ガーデンプレイスグラススクエア
設立 ：2018年3月23日
事業内容：マーケティング／キャスティング／イベント／制作
URL ：http://mcld.jp/