大反響を受け、関西で第2回「Influencer’s EXPO」開催が決定！

株式会社MCLOUD

株式会社MCLOUD（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：南美沙）は、

2026年6月（予定）、星野リゾートが運営する「街ナカ」ホテルOMO7大阪にて、

インフルエンサー向け体験型イベント

「Influencer’s EXPO」第二回を開催することを決定いたしました。

本イベントは、インフルエンサーが商品やサービスを実際に体験し、

そのリアルな魅力をSNSで発信する、日本最大級の体験型マーケティングイベントです。

関西エリア初開催となった前回に続き、

第二回目となる今回は、さらに進化した形での開催となります。

■ 前回開催実績（OMO7大阪）

2025年5月にOMO7大阪で開催された

「Influencer’s EXPO」では、200名以上のインフルエンサーが来場。

総フォロワー数は9,980,292人を達成し、

会場内外で多くのSNS投稿が生まれました。

企業ブースでの体験・交流を通じて、

来場インフルエンサーからは

「実際に体験できるからこそ、自然な発信ができる」

「企業との距離が近く、理解が深まった」

といった声も多く寄せられ、大盛況のうちに閉幕いたしました。

前回大阪イベント模様前回大阪イベント模様

■ 第二回開催のポイント

第二回目となる今回は、

前回を上回る250名以上のインフルエンサーが集結予定です。

美容・ファッション・ライフスタイル・フード・トラベルなど、

より多様なジャンルのインフルエンサーが参加予定となっており、

企業様にとって、より幅広い層へのアプローチが可能となります。

体験を通じた深い商品理解と、

自然で拡散力の高いSNS発信を実現する場として、

さらに進化した「Influencer’s EXPO」をお届けいたします。

■ 次回イベント概要

イベント名：Influencer’s EXPO 第二回 in OMO7大阪 by 星野リゾート

開催日 ：2026年6月（予定）

会場 ：OMO7大阪

参加予定 ：インフルエンサー250名以上

主催 ：株式会社MCLOUD

共催 ：株式会社アイ・アンド・キュー アドバタイジング

※お申込期限：2026年3月31日

■ スポンサー・メディア取材について

スポンサーシップ、ブース出展、メディア取材をご希望の企業様は、

下記までお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

株式会社アイ・アンド・キュー アドバタイジング

担当：清積

MAIL：kiyozumi@iq-ad.com

■ 会社概要

商号 ：株式会社MCLOUD（エムクラウド）

代表者 ：代表取締役 CEO 南美沙

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目20-4

ガーデンプレイスグラススクエア

設立 ：2018年3月23日

事業内容：マーケティング／キャスティング／イベント／制作

URL ：http://mcld.jp/