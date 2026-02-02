プレゼント企画あり！　中原由美子率いるバレエ・フレイグランス　第12回目は『シンデレラ』全3幕を「こどもの日」に開催　チケット発売中

ロングランプランニング株式会社

バレエ・フレイグランス（主宰：中原由美子）主催、『フレイグラント・パフォーマンス第12回公演「シンデレラ」全3幕』が2026年5月5日 (火・祝)にシアター1010（東京都 足立区 千住 3丁目92 北千住駅西口 マルイ11階）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケットはこちら :https://www.confetti-web.com/events/12643



公式サイト

http://www.interq.or.jp/classic/yumiko/

こどもの日に贈る、魔法と感動のステージ

産学連携で挑む第12回公演 バレエ「シンデレラ」全3幕 開催

2011年の初演以来、地域に根ざした芸術活動を続けてきた「バレエフレイグランス」は、今回で12回目を迎えます。本年は「こどもの日」の開催に合わせ、次世代を担う子どもたちへのプレゼント企画や、大学生とのコラボレーションによる衣装制作など、地域と世代を繋ぐ多面的な取り組みを展開いたします。

たくさんの力がここに集まり、一度きりの美しい舞台が生まれます。

ぜひ会場で、その輝きを体感してください。

本公演の3つの注目トピックス

1. 【産学連携】東京家政学院大学による、世界に一着の舞台衣装

本公演の衣装は、東京家政学院大学 被服構成学研究室の学生たちが制作を担当。プロの舞台を支える一線級の技術と、学生たちの感性が融合した美しい衣装が舞台を彩ります。

2. 【地域貢献】足立区後援・区民優待制度の実施

足立区および足立区教育委員会の後援を受け、足立区在住・在勤・在学の方を対象とした10%割引優待を実施。また、「こどもの日」を祝し、来場したお子様全員に「折り紙くす玉」をプレゼントいたします。

3. 【実力派の競演】ベテランから気鋭のダンサーが集結

主演のシンデレラには上田実歩、王子役には東京シティ・バレエ団の吉留諒を招聘。構成・演出・振付を手掛ける中原由美子をはじめ、経験豊富なベテランと若手ダンサー、そして中原由美子バレエ・アカデミーの会員たちが一堂に会し、一期一会の舞台を作り上げます。

主宰：中原由美子（なかはら ゆみこ）プロフィール

3歳よりモダン・ダンスを始め、法村・友井バレエ・スクール等で研鑽を積む。立教大学卒業後、ロンドン・パリへ留学。日本バレエ協会公演など多数出演する傍ら、ファッション・ショーの演出や音楽家とのコラボレーションなど幅広く活動。中原由美子バレエ・アカデミーにて43年間指導を継続し、世界舞踊祭では国際交流賞を受賞。

公演概要

フレイグラント・パフォーマンス第12回公演「シンデレラ」全3幕

公演期間：2026年5月5日 (火・祝) 18：00開場／18：30開演 ※上演時間約2時間

会場：シアター1010（東京都 足立区 千住 3丁目92 北千住駅西口 マルイ11階）

■スタッフ

構成・演出・振付 中原由美子 / 舞台監督 阿部清香 / 照明 佐藤英生 / 音響 清山慎吾

■チケット料金（全席指定・税込）

大人：8,000円

子供：5,000円



＜カンフェティ限定・1,000円割引！ ＞

大人 8,000円 → 7,000円！

________________________________________

【本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込み先】

バレエ・フレイグランス事務局（担当：中原）

E-mail：yumiko@classic.interq.or.jp

URL：http://www.interq.or.jp/classic/yumiko/

〒120-0034 東京都足立区千住5-21-2

________________________________________

