フォトスタジオタートル、子どもの作品を思い出として残す撮影プラン「ぼく・わたしの作品展」を2月1日（日）より期間限定で開催

東海地方で25店舗のフォトスタジオ運営を行う株式会社タートル（本社：愛知県春日井市、代表取締役社長：亀山直樹）は、お子様が園や学校で制作した作品と一緒に撮影し、思い出を可愛くコンパクトに残せる撮影プラン「ぼく・わたしの作品展」を、2025年2月1日（日）から4月30日（木）までの期間限定で販売いたします。本撮影プランは、進級・進学を迎える時期に増える「子どもの作品整理」に着目し、「捨てられない。でも飾れない。だから可愛く残そう。」という想いから生まれました。

■ 商品開発の背景

お子様が園や学校で一生懸命作った絵や工作、習字などの作品は、成長の証であり、家族にとって大切な思い出です。一方で、進級を機に整理をしようとすると、「思い出が詰まっていて捨てづらい」「すべては保管できない」といった悩みを抱えるご家庭も少なくありません。フォトスタジオタートルでは、そうした保護者の声に応え、作品そのものとお子様の姿を一緒に写真に残し、形ある商品として手元に残せる新しい撮影体験を提案します。本プランは、法政大学経営学部 西川英彦ゼミの学生との共同企画第一弾のアイデアをもとに生まれました。

法政大学経営学部西川英彦ゼミの学生と第一弾共同企画については、以下をご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000129626.html

■ 「ぼく・わたしの作品展」について

園や学校で制作したお子様の作品と一緒に撮影を行います。

お子様と作品の撮影に加え、作品単体の撮影も行い、完成した写真は「デザイン台紙」「ワイヤーアクリルキーホルダー」に仕上げてお渡しします。進級・進学の記念としてはもちろん、何気ない一年間の成長を“作品”という視点から振り返ることができる点が特長です。完成したキーホルダーは、お子様のランドセルに付けたり、祖父母へのプレゼントとしても活用でき、思い出を日常の中で楽しめる形で残すことができます。

■ 撮影プラン内容・概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/129626/table/50_1_7b4c50129a0dc846f323af54a014b935.jpg?v=202602021051 ]■ 撮影の流れ

1．作品の持参

撮影当日は、撮影したい作品を2～3点程度ご持参ください。（絵画、工作、習字など）

・四つ切程度まで、または卓上サイズ推奨

・持ち運びやすく、撮影しやすい作品が適しています

※撮影時にテープで固定したり、用紙が多少曲がる場合があります。あらかじめご了承ください。

2．撮影内容

・作品とお子様を一緒に撮影

・作品のみの撮影（最大3点）

※作品3点の場合、「作品単体2点＋人物と作品1点」などの構成も可能です。

■キャンペーンの予約方法

以下2つの方法で予約を行っております。※2/1（日）～予約開始



(1)WEB予約

「ぼく・わたしの作品展」キャンペーンページ内、ご予約ページからご予約可能です。

https://www.ps-turtle.com/campaign/81

(2)コールセンターへのお電話

050-1780-1660 受付時間｜9:00~18:00

■株式会社タートルとは

株式会社タートルは1939年創業。東海地方を中心に25店舗のフォトスタジオを展開する、地域に根差した企業です。人生の節目や日常の大切な瞬間を写真として残すサービスを提供しています。

企業理念に「喜びと感動の共有を、生きる力に。」を掲げ、VISIONである “The memority company” の実現を目指しています。写真事業を基盤としながら、想い出や人と人とのつながりを大切にし、人生を豊かにする価値の提供を通じて、今後も社会に貢献してまいります。

【株式会社タートルの概要】

社名：株式会社タートル

本社所在地：〒486-0833 愛知県春日井市上条町5-7

代表取締役：亀山直樹

事業内容：写真撮影業、写真撮影に関連する業務全般

設立：1939年10月

資本金：1,000万円

HP：https://www.ps-turtle.com/