センシンロボティクス、自動航行ソフト『SENSYN CORE Pilot』に「飛行日誌」機能を追加- 点検・整備記録の現場工数の削減と法令遵守を強力に支援

株式会社センシンロボティクス

社会インフラDXのリーディングカンパニーである株式会社センシンロボティクス（本社：東京都品川区、代表取締役社長 CEO：北村 卓也、以下「センシンロボティクス」）は、ソリューション開発プラットフォーム『SENSYN CORE(https://www.sensyn-robotics.com/technology)』を基盤とする『SENSYN CORE Pilot*1』に無人航空機（ドローン）の運用管理を効率化する「飛行日誌」機能を追加したことをお知らせします。本機能は、飛行実績や点検記録をデジタルで一元管理し、国土交通省の標準様式に合わせた一括出力が可能で、現場の工数削減と法令遵守（コンプライアンス）の両立を支援します。

開発の背景

ドローン社会実装における課題の一つに、各種申請や報告業務に伴う多大な工数が挙げられます。特に現場で日常的に発生する「飛行前のDIPS*2通報」や「飛行前後の飛行日誌作成」は、運用上の大きな負担となっています。

センシンロボティクスでは、これまで数多くの産業インフラ現場における点検業務の実運用を支援してきました。現場に深く入り込むことで、属人化しやすい点検管理業務を標準化し、組織的な日常運用を可能にする知見とノウハウを蓄積しています。これらのノウハウを活かして開発された「飛行日誌」機能は、入力記録の一元管理や自動化を推進することで、現場の負担を軽減し、法令に準拠した各様式の適切な管理体制の構築に寄与します。

アップデートの概要と特長

■様式1（飛行実績記録）：飛行データの記録作業の効率化

- 飛行記録に必要な項目を表示し、直接入力することができます。- 『SENSYN CORE Pilot』に記録された飛行実績を参照し、離着陸した場所、離陸時刻、着陸時刻の自動入力も可能です。様式1のサンプル画面

■様式2（日常点検整備記録）：入力漏れ防止と位置情報の自動反映

- 各点検項目に対して「正常／異常」を選択するボタンを設置し、直感的な操作を可能にしました。- 入力漏れを自動で検出する機能を備え、正確な記録をサポートします。- デバイスのGPS情報を活用し、現在位置の緯度・経度情報を自動入力できます。様式2のサンプル画面

■様式3（定期点検整備記録）：一元管理の実現

- 様式3（定期点検整備記録）に応じた項目を表示し、直接記録することができます。- PDFファイルのアップロード機能を搭載。外部の点検記録を一括管理できます。様式3のサンプル画面

■飛行日誌のエクスポート：報告用フォーマットで一括出力

- 機体ごとに飛行日誌をエクスポートすることができます。- 様式1、様式2、様式3、それぞれ国土交通省の標準フォーマットで出力されます。飛行日誌のエクスポート画面（サンプル画面）出力された様式2のサンプルのファイル（Microsoft Word文書）

今後の展望

今後もセンシンロボティクスは、DIPS等の各種申請フローとの連携強化や、Dock型ドローンによる自動飛行との連携など、現場ニーズに即した日常運用の効率化と安全性の向上を進めます。引き続き、『SENSYN CORE』を中核として、点検・保守業務などに対応する幅広いソリューションを提供してまいります。

注釈

*1 『SENSYN CORE Pilot』…ソリューション開発プラットフォーム『SENSYN CORE』を基盤とした地図上で直感的にルート設計してドローンの自動航行を実行・再現できる自動航行ソフトウェア。

*2 DIPS…国土交通省が運営するドローン情報基盤システム (Drone/UAS Information Platform System) の略称で、ドローン（無人航空機）に関する機体登録、飛行許可・承認申請、飛行計画の通報、事故報告など、必要な手続きをオンラインで申請することができる。

センシンロボティクスについて

センシンロボティクスは『社会の「当たり前」を進化させていく。』をミッションに掲げ、社会や企業が抱える課題を、AI×Dataの力で解決する社会インフラDXのリーディングカンパニーです。

日本、そして世界を支える社会・産業インフラの現場に存在する「労働力不足・安全に対するリスク・上昇するコスト」などの課題を、AIを始めとする最新のテクノロジーを駆使し、誰にでも扱えるデータ利活用のためのソフトウェアソリューションで解決します。 豊富なプロジェクトで得られたノウハウと、独自のソフトウェア開発プラットフォーム「SENSYN CORE」を活用し、コンサルティングからシナリオ策定、ビジネス実現性の評価、技術・システム開発、実業務への定着化まで一気通貫で支援、老朽化するインフラ点検や、少子高齢化による労働人口の減少、激甚化する災害といった社会課題を解決しサステイナブルな未来を実現していきます。

本社所在地：東京都品川区大井一丁目28番1号 住友不動産大井町駅前ビル4階

設立：2015年10月

代表：代表取締役社長 CEO 北村 卓也

https://www.sensyn-robotics.com/