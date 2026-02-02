【新商品】奥行きのあるデザインで楽しむ、ムーミンのコンパクトミラーが登場！
株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、北欧の人気キャラクター「ムーミン」をデザインに取り入れた『コンパクトミラー』を、2026年1月末より発売いたします。
◆商品紹介
上品なダイヤモンドカットデザインのコンパクトミラー。
奥行きのあるデザインのキャラクターアートが映え、コンパクトながら顔全体が見やすいサイズ感です。おうちでの身だしなみチェックはもちろん、外出先でのメイク直し等にもぴったり。
ほどよい厚みで手に持ちやすく、毎日の身だしなみチェックが楽しくなる、大人かわいいムーミン雑貨です。
＊商品画像はイメージです。お部屋の照明等により、実際の商品とは細部や色合いが異なる場合がございます。
〇品番 ：MM-3625 コンパクトミラー（水あび小屋）
MM-3626 コンパクトミラー（ニョロニョロ）
〇商品サイズ：W103×D113×H10(mm)
〇PKGサイズ：OPP袋 W113×H115+ヘッダー20(mm)
〇材質 ：[本体]PS
〇販売価格 ：1,650円(税込)
(C) Moomin Characters(TM)
