小売特化ハイブリッドクラウドPOSレジ「poscm_plus」を提供する株式会社ウェブベースが株式会社サザビーリーグIRISとアライアンスを締結。小売・アパレル業界の課題を知見×ITで一気に解決へ

小売特化ハイブリッドクラウドPOSレジ「poscm_plus（ポスカムプラス）」（以下、poscm_plus）を提供する株式会社ウェブベース（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長 兼 CEO：野口 聡之 、以下「当社」）は、株式会社サザビーリーグIRIS（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石橋 晃、以下「サザビーリーグIRIS」）とアライアンスを組み、小売業界の課題解決に向けての取り組みを行っていくことに合意しましたことをお知らせいたします。

◆ サザビーリーグIRIS社について

Afternoon Tea、Ron Herman、ageteなど40を超えるライフスタイルブランドを展開する株式会社サザビーリーグのIT部門が2024年4月に分社化。

「リテールビジネスを、ITでもっと楽しく。」を掲げ、アパレル・アクセサリー・雑貨・カフェ・レストランなど専門店ビジネスをITソリューションで支援する会社です。

ITインフラ構築・運用、アプリ開発、物流支援を柱に、小売・飲食サービス事業者の課題検出から解決まで伴走し、企画提案から導入、運用保守まで一貫して担います。

【企業名】株式会社サザビーリーグIRIS (SAZABY LEAGUE IRIS Inc.)

【本社所在地】東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1

【URL】https://www.szl-iris.co.jp/

◆ 小売特化ハイブリッドクラウドPOSレジ「poscm_plus」とは

「poscm_plus」は、タブレット、パソコン、専用POS機とハードウェアを問わずに利用可能な小売特化ハイブリッドクラウドPOSレジです。1999年設立以来、一貫して小売業界の課題を解決支援することをミッションに掲げており、UIは初めてクラウドPOSレジを導入したい方でも不安なく導入できます。

サービス名：poscm_plus（ポスカムプラス）(https://www.web-base.co.jp/)

◆アライアンスの内容

当社とサザビーリーグIRISは15年にわたる協力関係のもと、サザビーリーググループ内の多くの課題解決を共に実行してきた背景があります。サザビーリーグIRISが培ってきた長年の知見が反映された小売向け基幹システムのノウハウをグループ外の企業様にも提案をしていく中で、双方の強みを活かして小売業界の課題解決を進めていく仲間として、今回のアライアンス締結となりました。

今後、当社はハイブリッドクラウドPOSレジの知見を発揮した支援を行い、サザビーリーグIRISはDX化サポートから基幹システム、導入後の保守対応など、幅広い支援内容にて小売業の皆様の課題解決を進めていく形となります。

お問合せはこちらから(https://www.web-base.co.jp/2_contact/)

◆ poscm_plusとは

左はサザビーリーグIRISの石橋社長、右が当社CEOの野口。今まではサザビーリーググループ内支援のみでしたが今後はグループ外の支援も強化してまいります

poscm_plusは幅広い基本機能に合わせて、カスタマイズ可能な小売特化ハイブリッドクラウドPOSレジになります。お客様のサーバーでも利用ができる為、オンプレミス、クラウド、ハイブリッドクラウドとあらゆる環境でご利用いただけます。

初期費用0円から始められることと、タブレットで手軽に使えるので常設店や催事店で気軽に導入が可能です小売業界をほぼカバーしたハイブリッドクラウドPOSレジ

ログを送付するのはサポート力に自信がある証拠

APIでもFTPでも連携可能なので、どんな仕組みでも導入ができる点もポイント。

サポート体制も365日9時～23時と万全、サポート対応の結果を毎月送付しております。

・サポートに電話がつながらない…

・最後までサポートして貰えない…

・たらいまわしにされている…

などの経験があるのであれば、一度お問合せください。

お問合せ先はこちらのリンクからとなります(https://www.web-base.co.jp/2_contact/)

■ウェブベースについて

株式会社ウェブベースは「お客様の成果を生み出すための仕組みを提供する」をミッションに、小売特化ハイブリッドクラウドPOSレジ『poscm_plus』を開発・運営する企業です。

株式会社アイル(http://www.ill.co.jp 東証プライム 証券コード：3854 グループ)

私たちは、「ロスゼロ。人が輝く小売りへ。」を合言葉に、ファッション小売業界No.1を本気で目指しています。“ファッション・小売業界の『過剰』をなくし、『価値ある売場』を増やす挑戦者であり続ける”。これが、ウェブベースの次なる挑戦です。

現場の声に耳を傾け、課題をともに考え、テクノロジーで解決へ導く。そんな“創造的な支援”を行ってまいります。

会社名：株式会社ウェブベース

代表取締役社長 兼 CEO：野口 聡之

設立：1999年12月

所在地：【大阪本社】

大阪府豊中市蛍池東町2-2-18

【大阪サテライトオフィス】

大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB

【東京オフィス】

東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー20F

企業サイト：https://www.web-base.co.jp/

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社ウェブベース 広報・PR担当

メール：press@web-base.co.jp