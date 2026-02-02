乃木坂46 『5thALBUM MEMORIAL LIVE「My respect」』DAY1＆DAY2の模様を2月22日（日）と23日（月・祝）の2日間にわたり「ABEMA PPV」にて生放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV」（アベマペイパービュー）にて、乃木坂46のライブ『5th ALBUM MEMORIAL LIVE「My respect」』の模様を、2026年2月22日（日）18時および23日（月・祝）18時より、2日間にわたり生放送することを決定いたしました。

さらに本公演に先駆け、2026年2月21日（土）18時より、アンダー曲やユニット曲などカップリング曲を中心にお届けするスペシャルライブ『乃木坂46 Coupling Collection 2022-2025』の模様も生放送いたします。なお、本放送の視聴チケットは、2月1日（日）18時より販売中です。

このたび「ABEMA PPV」で生放送が決定した乃木坂46『5th ALBUM MEMORIAL LIVE「My respect」』は、2026年1月14日（水）に発売となる5thアルバム『My respect』を記念したスペシャルライブ。前作『今が思い出になるまで』以来、約7年ぶりとなる待望のオリジナルアルバムのリリースを祝し、本公演ではアルバム収録曲を中心に披露いたします。また、29thシングル「Actually...」から最新シングル「ビリヤニ」までの楽曲を軸とした構成で、本公演で初披露となる楽曲も期待される特別なステージとなります。

さらに、本公演に先駆け、2月21日（土）18時より、5thアルバム『My respect』に収録される29thシングル「Actually...」から最新シングル「ビリヤニ」までの楽曲の中から、アルバム未収録のアンダー曲やユニット曲などのカップリング曲を中心にお届けするスペシャルライブ『乃木坂46 Coupling Collection 2022-2025』の生放送も決定。ファン待望の公演をぜひ、お見逃しなく。

本放送は、「ABEMA PPV」にて、2月1日（日）18時からチケットの販売（※1）を開始し、各公演4,600円（税込）で視聴することができます（※2）。ファン必見の今の乃木坂46が刻まれるメモリアルな公演を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料として400円が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」／乃木坂46 『Coupling Collection 2022-2025』生放送概要

▼出演者

乃木坂46

※奥田いろははスケジュールの都合により休演とさせていただきます

※小津玲奈は学業の都合により休演とさせていただきます

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。休演情報は公式サイトの公演特設ページをご確認ください

▼放送日時

2026年2月21日（土）18時開演（放送開始17時～）

▼リピート配信

2026年2月27日（金）20時開演 （放送開始19時～）

▼視聴料金

4,600円

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として400円がかかります

▼販売期間

【生配信】2026年2月1日（日）18時～2026年2月21日（土）20時30分

【リピート配信】2026年2月21日（土）20時30分～2026年2月27日（金）20時

▼放送URL

https://abema.tv/live-event/9a6b76be-8e49-4152-8284-de289077454d

▼リピート配信

https://abema.tv/live-event/dc237c3d-6fb9-43d3-beaa-9eda672c8dd4

※画像をご使用の際は、【(C)乃木坂46LLC】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA PPV」／乃木坂46『5thALBUM MEMORIAL LIVE My respect』生放送概要

▼出演者

乃木坂46

※2月23日（月・祝）のみ奥田いろははスケジュールの都合により休演とさせていただきます

※休演情報は公式サイトの公演特設ページをご確認ください。

▼放送日時

【DAY1】2026年2月22日（日）18時開演（放送開始17時～）

【DAY2】2026年2月23日（月・祝）18時開演 （放送開始17時～）

※DAY1の公演、DAY2の公演ともに各1回リピート配信がございます。

▼リピート配信

【DAY1】2026年2月28日（土）19時開演（放送開始18時～）

【DAY2】2026年3月1日（日）19時開演 （放送開始18時～）

▼視聴料金

4,600円

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として400円がかかります

▼販売期間

【DAY1】2026年2月1日（日）18時～2026年2月22日（日）20時30分まで

【DAY2】2026年2月1日（日）18時～2026年2月23日（月・祝）20時30分まで

【リピートDAY１】2026年2月22日（日）20時30分～2026年2月28日（土）19時まで

【リピートDAY2】2026年2月23日（月・祝）20時30分～2026年3月1日（日）19時まで

▼放送URL

【DAY1】https://abema.tv/live-event/e7e5c73a-a47d-4acf-ab31-1b00b72977b9

【DAY2】https://abema.tv/live-event/ef24fca6-435f-41ab-9e80-88b51a1d2f07

▼リピート配信URL

【DAY1】https://abema.tv/live-event/5d668657-e2b0-48cb-bc2c-7f9030ceb675

【DAY2】https://abema.tv/live-event/cb2294ab-2a37-4131-a33f-99e01a43a371

※画像をご使用の際は、【(C)乃木坂46LLC】のクレジット表記をお願いいたします。

