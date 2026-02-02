カラコン業界初！『wModel.AI』の超高精細AIモデル画像・動画をTikTok Shop『地球製カラコン専門店（@earthmade_lens）』で起用

SSQQB株式会社

■AIモデルが切り開く、ECにおける新しい表現のかたち

SSQQB株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：張 永強）は、生成AI技術を活用した商業用プロ級仕様・超高精細AIモデル画像・動画サービス『wModel.AI(https://www.wmodel.ai/ja/)』の展開を通じ、ECにおける商品表現の可能性を拡張しています。

同社では、独自のAI分析システムを活用し、企業の歴史、ブランドコンセプト、商品の特性、作り手の想い、社会的背景、そしてユーザーの心理やトレンドなどを多角的に解析。その分析結果をもとに、「どのようなビジュアルが最も商品やブランドの魅力を伝えられるか」を導き出し、商業用プロ級仕様・超高精細AIモデルサービス『wModel.AI(https://www.wmodel.ai/ja/)』による画像・動画制作に反映しています。

これにより、単なる画像・動画生成にとどまらず、“ブランドの世界観を科学的に理解し、創造的に表現する”という新しいビジュアルアプローチを実現しております。今回、その取り組みの一環として、TikTokショップ『地球製カラコン専門店（@earthmade_lens）(https://www.tiktok.com/@earthmade_lens?_r=1&_t=ZS-93YGG5cm4FU)』においてAIモデルの画像・動画を正式導入しました。



「wModel.AI(https://www.wmodel.ai/ja/)は、商業用プロ級仕様・超高精細AIモデルサービスとして、実際のレンズが持つ繊細な質感や発色などを忠実に再現。AIモデルの利便性と、商品情報の正確性を両立させています。」



■wModel.AIの技術的特長

wModel.AIは、4K・8K、1万、2万、3万、4万、さらには5万ピクセル以上の高画質な大型出力にも対応。商品の質感や繊細な模様、ディテールを再現します。このプロフェッショナル仕様のハイエンドAIモデルにより、商品の魅力を正確かつダイナミックに伝えることが可能です。

■AIモデルの活用により、TikTok Shop カラコン販売トップクラスショップへ

SSQQBが運営する「地球製カラコン専門店（@earthmade_lens）(https://www.tiktok.com/@earthmade_lens?_r=1&_t=ZS-93YGG5cm4FU)」は、TikTok Shopにおいてカラーコンタクトレンズを取り扱う先行ショップの一つとして展開を開始し、現在、TikTok Shopのカラコンのカテゴリでトップクラスの販売実績を記録しています。(※2026年1月時点、自社調べ）

TikTok 動画アカウントLink:

https://www.tiktok.com/@earthmade_lens?_r=1&_t=ZS-93YGG5cm4FU(https://www.tiktok.com/@earthmade_lens?_r=1&_t=ZS-93YGG5cm4FU)



TikTokショップLink:

https://vt.tiktok.com/ZSaqFN48V/?page=TikTokShop

同店では、さまざまなカラコンメーカーの商品を取り扱い、ユーザーに特定のブランドに限らず、多様なブランドを提案しています。今回、こうした様々な商品ラインナップの魅力をより的確に表現するため、自社開発の商業用プロ級仕様・超高精細AIモデルサービス『wModel.AI(https://www.wmodel.ai/ja/)』を活用。カラコン業界で初めて、プロ級仕様・超高精細AIモデルによる画像・動画ビジュアルを正式採用しました。

■wModel.AIによるAI動画コンテンツ

超高精細AIモデル動画コンテンツ

https://www.tiktok.com/@earthmade_lens/video/7551300029374319880

(リンクをクリックして動画を再生)

超高精細AIモデル動画コンテンツ

https://www.tiktok.com/@earthmade_lens/video/7585131681858850056

(リンクをクリックして動画を再生)

超高精細AIモデル動画コンテンツ

https://www.tiktok.com/@earthmade_lens/video/7584740467359665416

(リンクをクリックして動画を再生)

超高精細AIモデル動画コンテンツ

https://www.tiktok.com/@earthmade_lens/video/7556539099910278408

(リンクをクリックして動画を再生)

超高精細AIモデル動画コンテンツ

https://www.tiktok.com/@earthmade_lens/video/7582556180069879048

(リンクをクリックして動画を再生)

■実際の投稿動画

超高精細AIモデル動画コンテンツ

https://www.tiktok.com/@earthmade_lens/video/7585033009598958855

(リンクをクリックして動画を再生)

■認知拡大とブランド訴求にも寄与

超高精細AIモデル動画や静止画を活用した投稿は、これまで以上に多くのユーザーの目に触れ、ユーザーのSNS上での反応率も向上。また、複数の人気クリエイターによる紹介動画との組み合わせにより、各メーカーの商品がより印象的に拡散される結果にもつながっています。

こうしたAIモデルの活用は、取り扱いメーカーにとってもブランド認知や商品理解の促進につながる新しい手法として注目されています。“AIが商品の魅力を多様に伝える”という点で、ECにおける新しい表現スタンダードを提案する新しい取り組みです。

■今後の展開

現在、SSQQBでは、プロ級仕様・超高精細AIモデルサービス『wModel.AI(https://www.wmodel.ai/ja/)』を大手アパレル企業をはじめ、ECショップ運営企業から大手ブランド・メーカーまで、幅広い業界に展開中です。AIモデルの生成やビジュアル制作だけでなく、マーケティング・SNS運用・動画展開など、クライアントの課題に応じた総合的な表現支援を行っています。

今後も、より多様な分野・業界において、AIによる表現の自由と可能性を、より広く、より深く発展させていくことを目指します。

■参考リンク

TikTokショップ『地球製カラコン専門店（@earthmade_lens）』：

https://www.tiktok.com/@earthmade_lens



TikTokショップLink:

(https://vt.tiktok.com/ZSaqFN48V/?page=TikTokShop%E5%95%86%E6%A5%AD%E7%94%A8%E3%83%97%E3%83%AD%E7%B4%9A%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%83%BB%E9%AB%98%E7%B2%BE%E7%B4%B0)https://vt.tiktok.com/ZSaqUfM1c/?page=TikTokShop

商業用プロ級仕様・超高精細 AIモデル

wModel.AI 公式サイト：

https://www.wmodel.ai/

■会社概要

社名：SSQQB株式会社

本社所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12-19 清友ビル4F

代表者：代表取締役CEO 張永強

会社概要：http://www.wmodel.ai/ja/about/

■お問い合わせ先

SSQQB株式会社 広報担当

URL：公式サイトからお願いいたします（https://www.wmodel.ai/contact/）



■注釈・備考

※1：2026年1月時点、自社調べ。カラコンEC業界における「超高精細AIモデル動画を活用した動画ビジュアルの正式導入として。

※2：本プレスリリースに記載されている会社名、製品名およびサービス名は、各社の登録商標または商标です。

※3：本取り組みにおけるAIビジュアルは、弊社運営ショップでの販売促進を目的として自社で独自に生成したものであり、各メーカー公式の販促素材とは異なります。