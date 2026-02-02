【クロスマ】送り状発行APIリリース記念キャンペーン開催！送り状発行業務を“ワンクリックで完結”

株式会社GoQSystem

株式会社IZUMI（本社：東京都中央区京橋、代表：藤本卓治）が提供する「クロスマ」は、送り状発行業務をワンクリックで完結する「送り状発行API」のリリースを記念し、2026/2/1（日）～2/28（土）の期間限定で新規導入者向けキャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンでは、通常30,000円の初期費用が無料になるほか、トライアル期間を通常の7日間から20日間へ大幅に延長。

クロスマの全機能を、実際の業務環境でじっくりとお試しいただけます。

送り状発行APIで、発送業務はここまで変わる

送り状発行APIは、自社出荷分の発送業務を大幅に効率化する機能です。

・受注データを選択

・「送り状発行」ボタンをクリック

これだけで、送り状（PDF）の発行から送り状番号の受注データ反映までを自動で完結。

手入力や転記作業が不要になり、発送業務のスピード向上とヒューマンエラー削減を実現します。

【対応運送会社】

- ヤマト運輸(https://crossma.jp/update-yamato/)- 佐川急便(https://crossma.jp/sagawa-api/)

キャンペーン概要

■キャンペーン名

送り状発行APIリリース記念キャンペーン

■キャンペーン内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62228/table/251_1_6de1d7786a94b114604b0cf2c8cf5b6b.jpg?v=202602021051 ]

■キャンペーン期間

2026年2月1日（日）～2026年2月28日（土）

■キャンペーン対象者

以下の条件を満たす方

・これからクロスマを新しくお申し込みいただく方（再開は対象外）

・2026年2月28日（土）までにトライアルを申し込み、20日後までに正式契約が完了した方

■ご注意事項

・2026年1月31日以前にご利用を開始されている方は対象外です。

・弊社が提供する他のキャンペーンとの併用はできません。

・過去にクロスマをご利用されていた方、またはアカウントを再登録された方は対象外です。

・弊社側で過去利用の事実が確認された場合、特典は無効となります。

キャンペーン利用方法

- お申し込み以下URLより、必要情報をご入力ください。https://crossma.jp/application-form/- 初期設定（所要時間：約5分）メールで届くマニュアルに沿って設定するだけで、すぐに利用開始できます。- 20日間フル体験クロスマのすべての機能を無料でご利用可能。継続利用される場合、通常30,000円の初期費用が無料になります。※20日目までに解約のご連絡をいただいた場合、課金は一切発生しません。今すぐ始める :https://crossma.jp/application-form/

クロスマとは

クロスマは、Amazonへの出品商品を、楽天市場・Yahoo!ショッピング・au PAY マーケット・メルカリShops・Qoo10・Shopifyなど、複数モールへ2クリックで一括出品できる一元管理システムです。

在庫連携、受注処理、各種倉庫・物流サービス（FBAマルチチャネル、STOCKCREW、Mimosa、楽天スーパーロジスティクス〈RSL〉）との連携、メール配信までを自動化し、ネットショップ運営にかかる日々の作業を大幅に削減します。

株式会社IZUMI

「クロスマ」はAmazonを起点とした複数モールへの同時出品、自動での価格・在庫変更、各モールの受注のマルチチャネル自動連携を強みとする、定額制WEBサービスです。

お問い合わせ先： info@crossma.jp

WEBサイト : https://crossma.jp

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

代表者：代表取締役 藤本 卓治