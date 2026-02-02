【新潟県 上越市】豊かな自然に囲まれた山里の温泉宿「くわどり湯ったり村」で味わう、米どころ新潟の郷土料理「あんぼ」

互恵株式会社

互恵グループ(https://www.gokei-g.com/)の株式会社ゆめ企画名立（新潟県上越市 代表取締役：細谷 貴雄）が運営する「山里の温泉宿 くわどり湯ったり村(https://kuwadori.jp/)（新潟県上越市）」の森のキッチン「湯ったり庵」にて、2026年2 月7日（ 土）からあんぼの新メニューを販売開始いたします。

米どころ新潟に伝わる郷土食「あんぼ」

「あんぼ」とは米粉で作った皮に、あんこや野菜などの具材を包み、蒸しあげて焼いた郷土料理です。

一見、長野県の「おやき」に似ていますが、小麦粉ではなく米粉を使う点が大きな特徴で、もちもちとした食感が楽しめます。

米の収穫量が多い新潟では、冬の保存食やおやつ、主食として、家庭で親しまれてきました。

地元の食材を活かした新メニュー

ごぼうあざみのあんぼ

「山里の温泉宿 くわどり湯ったり村」内の森のキッチン湯ったり庵では、これまで販売してきた「あんこ」「野沢菜」「きゃらぶき」の3種のあんぼに加え、新たに 「ごぼうあざみのあんぼ」 の販売を開始いたします。

具材には春に地元・桑取地域で採取し、塩蔵して保存しておいたごぼうあざみを使用しています。

シャキシャキとした食感が特長で、山菜特有の強いクセが少なく、煮干しだしで炒め煮にすることで、やさしく奥行きのある味わいに仕上げました。

ごぼうあざみ（牛蒡薊）はキク科の山菜で、根の形がゴボウに似ていることから「山ごぼう」「菊ごぼう」とも呼ばれています。独特の風味と歯ごたえを持ち、古くから味噌漬けや醤油漬けなどの加工品として親しまれ、地域の食文化に根付いてきました。

本商品は、くわどりの自然と暮らしの知恵を生かした、地域ならではの味わいを伝える一品です。

また、販売しているあんぼはスタッフが一つひとつ丁寧に手作りしています。

手仕事ならではのやさしい味わいと、もちもちとした食感が特長です。

あんぼピザ

さらに今回は、あんぼの生地を活用した新メニュー 「あんぼピザ」 も登場しました。

あんぼならではのもちもちとした生地に、地元で採れた山菜をたっぷりとトッピングし、チーズで香ばしく焼き上げました。

里山の恵みとくわどりならではの食文化を、より気軽に楽しんでいただけるメニューとなっております。

ごぼうあざみのあんぼ

220円（税込）

野沢菜のあんぼ

220円（税込）

きゃらぶきのあんぼ

220円（税込）

あんこのあんぼ

220円（税込）

あんぼのピザ

660円（税込）

販売場所：森のキッチン湯ったり庵（山里の温泉宿 くわどり湯ったり村内）

販売時間：11：00～14：00/17：00～21：00（毎週火・水曜日は休館）

※あんぼは手作りのため、数に限りがございます。

施設概要

内湯露天風呂客室夕食メニュー外観

山里の温泉宿 くわどり湯ったり村

所在地：新潟県上越市皆口601

TEL:025-541-2611

施設詳細：客室12室、レストラン、温泉（内湯、露天風呂）、宴会場、休憩室

公式ホームページ：https://kuwadori.jp/(https://kuwadori.jp/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/kuwadori_yuttarimura/(https://www.instagram.com/kuwadori_yuttarimura/)

■その他運営施設

うみてらす名立 外観物産館１階食彩鮮魚市場

施設名：うみてらす名立

所在地：新潟県上越市名立区名名立大町4280-1

電話：025-531-6300

【物産館１F 鮮魚市場 /うまいもん横丁】

営業時間：9:00-18:00

【海鮮レストラン 海のだいどこや】

営業時間：11:00-15:00（l.o.14:30）

17:00-21:00（l.o.20:30)

名立の湯「ゆらら」、屋内プール（夏季限定）、ホテル「光鱗」（客室25室）、宴会場

運営会社：株式会社ゆめ企画名立

所在地：新潟県上越市名立区名立大町4280-1

代表取締役：細谷 貴雄

・平成11年10月 設立

・平成12年7月 うみてらす名立を運営

・平成20年9月 道の駅供用開始

・令和7年４月 くわどり湯ったり村を運営