【小樽発着】新日本海フェリー″新造船けやき乗船″！春のぽかぽか奈良4日間 団体旅行発売開始！
春風にのってほのかに花の香りが漂う3・4月、古都奈良を楽しむ団体旅行ツアーを発売いたしました。
桜の名所と2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」大和郡山 大河ドラマ館をめぐる旬のコースを発売いたしました。
往復新造船・けやきでは、国内フェリー初導入のプロジェクションマッピングを駆使したイマーシブ（没入型）コンテンツにより、船上での新たな感動体験を提供します。
この機会に春の船旅に出かけませんか。
♦新日本海フェリー
船室は、選べる3タイプ
ご希望の部屋タイプでご予約ください。
リーズナブルな相部屋 ツーリストＡ
鍵付き1人用スペース ツーリストＳ
ゆっくり寛ぐ個室 ステートＳ
船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。
目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。
♦奈良観光奈良公園
古都奈良の中心地 東大寺や春日大社など世界文化遺産が多数
春には桜の名所として「日本さくら名所１００選」に選ばれています
「奈良公園の鹿」に出会える場所
郡山城跡
江戸時代からの歴史を持つ戦国ロマン漂う「続日本１００名城」
桜の名所としても有名で堀を囲うように植えられた約６００本の桜は美しく「御殿桜」とも呼ばれ「日本さくら名所１００選」に選ばれています
大和郡山 大河ドラマ館
豊臣秀長ゆかりの地である大和郡山に期間限定展覧会としてオープン
衣装や小道具、ここでしか見られないオリジナル映像等をお楽しみください
♦旅行商品について
～新日本海フェリー・ホテルシップ～春のぽかぽか奈良4日間
出発日 2026年3月28日(土)・4月4日(土)
ご旅行代金 おひとり様あたり/船室タイプ（往復）
※大人・小人同額 ※税込価格 ※おひとり様参加も追加代金なし！
※ステートＳは、1名様利用不可（2名様以上1室でお申し込みください）
- 船室・ツーリストＡ利用 37,800円
- 船室・ツーリストＳ利用 51,800円
- 船室・ステートＳ利用 65,800円
食事 朝1回・昼1回・夕1回
行程
各所要時間は滞在予定時間です。道路状況等、都合によって異なる場合もございます。
旅行代金に含まれるもの
新日本海フェリー往復乗船代・食事代（朝1回・昼１回・夕１回）・バス代（３日目）・大和郡山・大河ドラマ館入館代・消費税等諸税
添乗員/同行
お申込みはご出発の１４日前までとなります。
最少催行人数２５名様
花の見頃は3月下旬～4月上旬ですが 、気象状況によりお楽しみいただけない場合もございます。
