【小樽発着】新日本海フェリー″新造船けやき乗船″！春のぽかぽか奈良4日間 団体旅行発売開始！

写真拡大 (全12枚)

株式会社ＳＨＫライン


春風にのってほのかに花の香りが漂う3・4月、古都奈良を楽しむ団体旅行ツアーを発売いたしました。


桜の名所と2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」大和郡山 大河ドラマ館をめぐる旬のコースを発売いたしました。


往復新造船・けやきでは、国内フェリー初導入のプロジェクションマッピングを駆使したイマーシブ（没入型）コンテンツにより、船上での新たな感動体験を提供します。


この機会に春の船旅に出かけませんか。


♦新日本海フェリー


新日本海フェリー（イメージ）

船室は、選べる3タイプ


ご希望の部屋タイプでご予約ください。


リーズナブルな相部屋 ツーリストＡ


鍵付き1人用スペース ツーリストＳ


ゆっくり寛ぐ個室 ステートＳ





船室・ツーリストＡ（イメージ）


船室・ツーリストＳ（イメージ）

船室・ステートＳ（イメージ）

船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。


目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。



レストラン有料（イメージ）

大浴場・露天風呂（イメージ）

スクリーンルーム（イメージ）

♦奈良観光

奈良公園

古都奈良の中心地　東大寺や春日大社など世界文化遺産が多数


春には桜の名所として「日本さくら名所１００選」に選ばれています


「奈良公園の鹿」に出会える場所



イメージ

郡山城跡

江戸時代からの歴史を持つ戦国ロマン漂う「続日本１００名城」


桜の名所としても有名で堀を囲うように植えられた約６００本の桜は美しく「御殿桜」とも呼ばれ「日本さくら名所１００選」に選ばれています



イメージ

大和郡山 大河ドラマ館

豊臣秀長ゆかりの地である大和郡山に期間限定展覧会としてオープン


衣装や小道具、ここでしか見られないオリジナル映像等をお楽しみください



イメージ

♦旅行商品について

～新日本海フェリー・ホテルシップ～春のぽかぽか奈良4日間


出発日　2026年3月28日(土)・4月4日(土)


ご旅行代金　おひとり様あたり/船室タイプ（往復）


※大人・小人同額　※税込価格　※おひとり様参加も追加代金なし！


※ステートＳは、1名様利用不可（2名様以上1室でお申し込みください）


- 船室・ツーリストＡ利用　37,800円
- 船室・ツーリストＳ利用　51,800円
- 船室・ステートＳ利用　　65,800円

食事　朝1回・昼1回・夕1回


行程



各所要時間は滞在予定時間です。道路状況等、都合によって異なる場合もございます。

旅行代金に含まれるもの
新日本海フェリー往復乗船代・食事代（朝1回・昼１回・夕１回）・バス代（３日目）・大和郡山・大河ドラマ館入館代・消費税等諸税　


添乗員/同行


お申込みはご出発の１４日前までとなります。


最少催行人数２５名様


花の見頃は3月下旬～4月上旬ですが 、気象状況によりお楽しみいただけない場合もございます。


画像は全てイメージです。


詳細についてはヴィーナストラベル・ホームページにてご確認いただけます。
　ホームページアドレス　https://www.venus-t.jp/


同ホームページから「新日本海フェリー」にも移動し閲覧可能です。