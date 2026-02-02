取締役就任に関するお知らせ

デジタルデータソリューション株式会社

デジタルデータソリューション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：熊谷 聖司、以下デジタルデータソリューション）は、2026年2月1日付で丸井智弥氏が取締役CFOとして就任しましたことをお知らせいたします。

デジタルデータソリューションは、「困った人を助け、困った人を生み出さず、世界中のデータトラブルを解決します。」という理念のもと「サイバーセキュリティ事業」「フォレンジクス事業」「データリカバリー事業」の3事業を展開しています。サイバーセキュリティ事業を中核としたグローバル展開の加速と、国内大手企業とのアライアンス強化を今後の重要戦略と位置づけております。





これらの実現にあたり、通信・ICT業界における豊富な経験と、経営企画・財務戦略の高い専門性、ならびに官民連携や海外事業展開における広範な実績を有する丸井氏の参画は、デジタルデータソリューションにとって極めて重要な体制強化となります。丸井氏は、通信・ICT業界において約20年にわたり経営企画・財務戦略の第一線で活躍され、特に、官民連携による事業創出、海外M&A・PMIの実行、大型資金調達とガバナンス強化といった領域で卓越した実績を重ね、社会課題の解決と事業性の両立を実現してこられました。海外事業責任者、財務部長、社長室長などの要職を歴任し培われた戦略的視点と実行力は、デジタルデータソリューションのさらなる成長と企業価値向上に大きく貢献するものと確信しております。

デジタルデータソリューションは、丸井氏の参画により、より一層の経営基盤の強化を図るとともに、「世界中のデータトラブルを解決する」という理念の実現に向けて継続的な企業価値の向上に努めてまいります。

■新任役員のご紹介

丸井 智弥（まるい ともや）略歴

2005年2月 ：株式会社アッカ・ネットワークス（現ソフトバンク株式会社）入社

2015年4月 ：株式会社JTOWER入社

2017年7月 ：同社 執行役員 海外事業室長 兼 ベトナム子会社 代表取締役会長就任

2020年4月 ：同社 執行役員 スマートシティ推進部長就任

2022年7月 ：同社 執行役員 財務部長就任

2024年4月 ：同社 執行役員 社長室長就任

2025年4月 ：ミーク株式会社入社、経営企画本部長就任

2026年2月 ：デジタルデータソリューション株式会社 取締役CFO就任

会社概要

「困った人を助け、困った人を生み出さず、世界中のデータトラブルを解決します。」という理念のもと、国内市場売上No.1の実績を持つ<データリカバリー事業>をはじめ、サイバーインシデントや社内不正の調査を行う<フォレンジクス事業>、24時間365日の監視でサイバー攻撃から企業を守る<サイバーセキュリティ事業>の3事業を展開するデータセキュリティカンパニーです。

全国58万件以上のデータインシデントに対応しているDDSは、世界最先端の技術で、DX化が進む社会にデジタルデータの安心・安全を提供します。

名称 ：デジタルデータソリューション株式会社（https://digitaldata-solution.co.jp/）

所在地 ：〒106-6115 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー15階

代表者 ：代表取締役社長 熊谷 聖司

設立 ：1999年6月

資本金等：3億4,000万円（2025年8月末日時点資本準備金を含む）

事業内容：サイバーセキュリティ事業、フォレンジクス事業、データリカバリー事業