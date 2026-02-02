満足度92.3％、年間7,000名以上が参加！恋活成功にこだわった街コンイベント「街コンPLUS（プラス）」

株式会社グッドウィルプランニング20年以上の運営実績のあるコンコイ(旧コンパde恋ぷらん)の街コンサービス「街コンPLUS」

満足度92.3％、年間7,000名以上が参加する街コンイベント「街コンPLUS（プラス）」は、参加者同士がしっかりと交流できる進行設計とサポート体制により、恋活成功につながる出会いの場を提供しています。

株式会社グッドウィルプランニング（代表取締役：井ノ上 大輔）が運営する街コンPLUSは、「話せる」「つたわる」「つながる」をコンセプトに、単なる出会いの場にとどまらない体験価値を重視した街コンイベントです。

街コンPLUSの特長

街コンPLUSでは、初参加や街コン初心者でも安心して参加できるよう、進行とサポートを重視したイベント設計を行っています。

参加者全員と会話できる仕組みを取り入れ、交流の機会に偏りが出にくい点が特長です。

恋活成功を支える3つの「＋恋サポ」

自己紹介タイムで全員と話せるゲーム企画で交流が深まるフリータイムでは連絡先交換も

恋活を後押しする独自のサポートとして、以下の仕組みを導入しています。

- プロフィールカードを活用し、全員と話せる「ぐるっとタイム」- 専用アプリによる確実なアプローチ機能- 100％連絡先を渡すことができる恋サポカード

出会いから仲良くなるまでの流れを、自然な進行でサポートします。

実績と参加者満足度

街コンPLUSは、東京・大阪・名古屋を中心に開催され、年間7,000名以上が参加。

満足度は92.3％、連絡先交換率は93.6％と、多くの参加者から支持を得ています。

出会いに“楽しさ”をプラスする企画

スポーツ観戦や体験型イベントなど、コラボ企画も多数実施。

共通の体験を通じて自然に会話が生まれ、参加者同士の距離が縮まる場を提供しています。

プロ野球からJリーグ、大相撲や競馬場などでの観戦、体験を通じて楽しさを共有できる街コンを多数開催

大人数だけじゃない、少人数型街コン「ぷちっとコン」

街コンPLUSでは、大人数イベントだけでなく、少人数でじっくり話したい方向けの街コン「ぷちっとコン」も展開しています。

ぷちっとコンは、2名×2名～5名×5名の少人数・合コン形式で開催される街コンイベントです。

日程・開催場所・テーマを選んで申し込むことができ、年代限定、職業、趣味、ステータスなど、参加者の関心に合わせた多彩なテーマを用意しています。

一人ひとりとしっかり会話できる環境を重視し、初対面でも自然に距離が縮まる出会いの場を提供しています。

街を元気に、出会いから笑顔を生み出す取り組み

浴衣姿で参加できる川床コンアウトドア系が集まるBBQコン

街コンPLUSでは、行政・自治体と連携した街コンイベントを定期的に開催しています。

「街コンで元気に！人に笑顔を！」をテーマに、地域のにぎわい創出や交流人口の増加を目指すとともに、少子高齢化に伴う未婚化・晩婚化といった社会課題にも向き合っています。

出会いの場を提供するだけでなく、人と街をつなぐイベントとして、地域社会への貢献にも取り組んでいます。

安心・安全への取り組み

個人情報保護の観点からプライバシーマークを取得し、情報管理体制を徹底。

行政・自治体と連携したイベントも開催し、地域活性化にも取り組んでいます。

サービス概要

- サービス名：街コンPLUS（プラス）- 内容：恋活・出会いに特化した街コンイベントの企画・運営- 対象：20代～40代の独身男女- 開催エリア：東京・大阪・名古屋ほか- 公式サイト：街コンPLUS

「話せる」「つたわる」「つながる」恋活にぴったりの街コン

[街コンPLUS（プラス） HPはこちら]

https://machiconplus.net/



[会社概要]

会社名 ： 株式会社グッドウィルプランニング(Good Will Planning CO.,LTD)

代表取締役： 井ノ上 大輔

所在地 ： 大阪府吹田市豊津町11-34 第10マイダビル7F

TEL ： 06-6330-1430

設立 ： 2004年10月29日

HP ： https://www.goodwillplanning.jp