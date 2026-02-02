【小樽発着】新日本海フェリー″ホテルシップ″利用！春のぽかぽか淡路島4日間 団体旅行発売開始！
風薫るさわやかな5月、瀬戸内海東部に位置し、日本で最初に生まれた島といういわれから「国生みの島」とも呼ばれる、兵庫県・淡路島を楽しむ団体旅行を発売いたしました。
往路舞鶴港到着後は、人気のホテルシップでお寛ぎください。
この機会にぜひ春の船旅に出かけませんか。
♦新日本海フェリー
新日本海フェリー（イメージ）
船室は、選べる3タイプ
ご希望の部屋タイプでご予約ください。
リーズナブルな相部屋 ツーリストＡ
1人用スペース(鍵なし) ツーリストＳ
ゆっくり寛ぐ個室 ステートＢ
船室・ツーリストＡ（イメージ）
船室・ツーリストＳ（イメージ）
船室・ステートＢ （イメージ）
船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。
目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。
船内・レストラン有料（イメージ）
船内・大浴場（イメージ）
フォワードサロン（イメージ）
♦淡路島観光おのころ島神社
イザナギの命とイザナミの命をお祀りしている国生みの聖地と伝えられる丘に古くからある神社。
日本三大鳥居のひとつ、高さ21.7ｍもある朱塗りの大鳥居が目を引く神聖な場所です。
鳥居（イメージ）
正殿（イメージ）
道の駅・福良
淡路島の南西にある福良湾にあり、観光案内所やお土産売り場などがある「うずしおドームなないろ館」・産直市場の「福良マルシェ」での買い物、無料の足湯施設「うずの湯」などお楽しみください。
福良マルシェ（イメージ）
うずの湯（イメージ）
パルシェ香りの館
淡路島の海を眺める高台にある「香り」のテーマパーク。施設内では年間約100種類のハーブを栽培しており、香りをお楽しみください。大農園では、カモミールなど四季のハーブや草花が一面に咲き誇ります。
外観（イメージ）
大温室（イメージ）
♦旅行商品について
～新日本海フェリー・ホテルシップ～春のぽかぽか淡路島4日間
出発日 2026年5月16日(土)
ご旅行代金 おひとり様あたり/船室タイプ（往復）
※大人・小人同額 ※税込価格 ※おひとり様参加も追加代金なし！
※ステートＢは、1名様利用不可（2名様以上1室でお申し込みください）
船室・ツーリストＡ利用 39,800円
船室・ツーリストＳ利用 53,800円
船室・ステートＢ利用 67,800円
食事 朝1回・昼1回・夕1回
行程
各所要時間は滞在予定時間です。道路状況等、都合によって異なる場合もございます。
旅行代金に含まれるもの
新日本海フェリー往復乗船代・食事代(朝1回・昼1回・夕1回)・バス代(3日目)・消費税等諸税
添乗員/同行
お申込みはご出発の１４日前までとなります。
最少催行人数２５名様
画像は全てイメージです。
詳細についてはヴィーナストラベル・ホームページにてご確認いただけます。
ホームページアドレス https://www.venus-t.jp/
同ホームページから「新日本海フェリー」にも移動し閲覧可能です。