グリッターローズ専門店 IRiller（アイリエ）、一部商品の仕様変更（品質向上）とそれに伴う価格改定を実施

アイリエ株式会社●写真はボウルブーケ（凜々響30）です。

グリッターローズ専門店 IRiller（アイリエ）は、

2025年2月2日（月）より、一部商品の仕様変更（品質向上）を実施いたします。

それに伴い、一部商品の価格改定を行います。

IRillerが大切にしていること

IRillerは、贈られた瞬間に生まれる“喜び” を最も大切にしています。

贈った方の想いが届き、贈られた方の笑顔につながることこそ、ギフトの本質であると考えております。

IRiller（アイリエ）の特徴

商品企画・デザイン・設計・制作・検品・梱包・出荷まで、国内の自社体制で一貫して行っています。

素材には、日本製の厚紙や尾州産ツイードを採用し、特許出願中の技術と国内職人の手仕事によって、

品質は純日本製ならではの、唯一無二の仕上がりとなっています。

今回の仕様変更（品質向上のポイント）

今回の仕様変更は、値上げを目的としたものではなく、贈りものとしての満足度を高めることを主目的としています。

１. 重量増加と重量配分による重心の最適化

飾る直前の”少し斜めになる瞬間”でも安定する重心の最適化に成功しました。●写真はボウルブーケ（華絹30）です。

軽すぎると不安に、重すぎると扱いづらい。その中間となる理想的な重量バランスを研究し、

手に持った瞬間の高級感と存在感、さらに飾る直前の“少し斜めになる瞬間”でも安定する重心を確保し、不自然な重量配分にならないよう素材の一部を変更し最適化しています。

２. 内部構造の耐久性向上

左：IRiller（アイリエ）の耐久性向上の対策済 右：耐久性向上の未対策品 約1kgの重量物を置いて比較しました。

フラワーベースが崩れにくく、長く楽しんでいただけるよう

内部構造を改良し、耐久性を向上させました。

見えない部分だからこそ、贈る方にも贈られる方にも安心していただける品質を大切にしています。

３.尾州ツイード生地の柄をより正確に

IRiller（アイリエ）では、尾州産ツイード生地（写真：凜々響〈BISHU認証済〉）を使用し、日本国内で製造を行っています。

IRiller（アイリエ）のツイード生地には、世界三大織物産地のひとつとされる「尾州産ツイード」を

使用しています。

ただし、いくら高品質なツイード生地であっても、

柄を均一に揃えながら丸いフラワーベースに美しく巻き上げることは、非常に難易度の高い作業です。

さらにIRiller（アイリエ）では、手に取った瞬間の肌触りをより柔らかくするため、

ツイード生地の内側にクッション材を挟む仕様を採用しています。

これにより、硬さのあるフラワーベースの安定感と、

クッション材を挟んだ尾州産ツイードの柔らかな肌触りが重なり、

指先で感じるしっかり感とやさしい触感が調和した、心地よい仕上がりを実現しています。

●写真はボウルブーケ（凜々響50）のフラワーベース単体です。

丸い箱特有の外径の差に加え、ほつれやすく柄が波打ちやすいツイード生地、

さらにクッション材を間に挟んだ状態で、ほつれのない仕上がりと柄を均一に整えて仕立てる工程には、高度な職人技術が不可欠です。

日本国内で職人が一つひとつ時間をかけて手作業で仕上げるからこそ実現できる、

IRiller（アイリエ）独自の製造方法を取り入れています（※特許出願済）。

４.花束の固定強化

IRiller（アイリエ）のボウルブーケは逆さまにしても花束は落ちません。

IRiller（アイリエ）のボウルブーケは、

花束の頭部分の固定構造にもこだわっています。

輸送中や持ち運びの際はもちろん、プレゼントとしてお渡しする瞬間や、

受け取った方が底部をはじめ、さまざまな角度から眺める場面においても、

花束が落ちてしまっては、贈り物としての価値が損なわれてしまいます。

底はどうなっているの？と見られても、花束が落ちることはありません。●写真はボウルブーケ（凜々響30）です。IRiller（アイリエ）は、底部まで妥協のないつくりを大切にしています。

そのためIRiller（アイリエ）では、逆さまにしても花束が落ちない固定構造を採用し、

贈る瞬間まで安心してお渡しいただける品質を追求しています。

今回の仕様変更では、固定構造をさらに見直し、安定性を一段と高めています。



贈り物として安心してお選びいただける仕様へとグレードアップしております。

行程と原材料は増加しておりますが、価格改定は最小限に留めております。

仕様変更対象商品

こちらの仕様変更および価格改定は主に以下の商品が対象です：

・尾州ツイードボウルブーケ 30本

・尾州ツイードボウルブーケ 50本

・尾州ツイードボウルブーケ 108本

・プティボウルブーケ

・尾州プティボウルブーケ

・着物プティブーケ

・尾州ツイードプティブーケ

・尾州ツイードBOXローズ

※ロイヤルラッピングボックス、アクリルケース、オプション類、BOXローズ（紙ベース）は対象外

適用日と詳細について

《適用日》2025年2月2日（ご注文分より）

尚、仕様の詳細および改定後の価格は、IRiller（アイリエ）公式ホームページにてご案内いたします。

これからも、見えない部分にも手をかけ、

贈る方にも贈られる方にも喜んでいただける品質を追求してまいります。

今後ともIRiller（アイリエ）をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

お問い合わせ・会社概要

ブランド名：IRiller 呼び名：アイリエ

法人名：アイリエ株式会社

本社所在地：愛知県名古屋市緑区大高町東正地9番地

代表取締役：窪田一郎（クボタ イチロウ）

店舗責任者：松浪 梨加（マツナミ リカ）

メールアドレス：info@iriller.co.jp

ホームページ：https://iriller.com/

※価格は予告なく変動する場合がございます。