リモートデスクトップの“ソブリン性”を備えた新プラン「moconavi RDS Sovereign Cloud」

株式会社レコモットリモートデスクトップツール「moconavi RDS（モコナビ アールディーエス） by Splashtop」を提供する株式会社レコモット（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：東郷 剛、以下「レコモット」）は、「moconavi RDS by Splashtop」の新プランとして「moconavi RDS Sovereign Cloud（ソブリンクラウド）」を2026年2月2日(月)より提供を開始します。

■ソブリン性を保証したリモートデスクトップサービス「moconavi RDS Sovereign Cloud」

「moconavi RDS Sovereign Cloud（ソブリンクラウド）」は、国内でのデータ管理、国内での運用管理、国内法令遵守を確保し、クラウド利用におけるデジタル主権を保証したリモートデスクトップサービスです。公共分野（自治体・医療・金融・電気ガス水道業）だけでなく、セキュリティ面で厳格なデータ管理が求められる業界で導入が見込まれるサービスとなります。

※ソブリン・クラウド・・・国内完結でデータやシステム、運用における主権を保証するクラウドサービス。

※主権・・・データの主権

- 国内データ管理すべての情報はを国内リージョンで管理することで、海外規制などの影響を受けない安全なクラウドサービスを提供します。利用企業はデジタル主権を確保し、越境リスクを排除できます。※moconavi RDS Sovereign Cloudは、日本国内にあるデータセンターを利用しています。- 国内運用サービスの運用・管理はすべて日本国内で完結しており、海外事業者や外部国の干渉を受けることがありません。もちろんサポートも日本語対応のため、利用者は安心して業務を遂行できます。- 国内法基準日本国内の法令やセキュリティ基準に準拠して提供されます。海外の法制度（例：米国のクラウド法）に左右されることなく、国内規制に沿ったコンプライアンスを維持できるため、法令遵守の観点でも高い信頼性を確保します。

■SAML認証に標準対応

moconavi RDS Sovereign Cloudでは、SAMLに対応したID認証サービス「moconavi ID’s（モコナビ アイディーズ）」を追加費用なしでバンドル提供いたします。※

「moconavi ID’s」は、RDSアプリと連携し、SAML認証によるシングルサインオン（SSO）を実現します。これにより、以下の認証強化と運用効率化を提供します。

- 多要素認証（MFA）対応：パスキー／生体認証／ワンタイムパスワード（OTP）など、強固な認証方式を選択可能。- IDの自動同期：RDS管理画面で作成されたアカウント情報を「moconavi ID’s」へ自動登録・同期し、運用管理の手間を削減。- セキュアでシンプルなログイン体験：ユーザーはSAMLで認証済みの状態でアプリにアクセスでき、利便性とセキュリティを両立。

他社のID認証サービスを利用することも可能で、認証面の強化により、ゼロトラスト設計と合わせて、環境全体のセキュリティレベルを段階的に高めることが可能です。

※moconavi ID’sの提供は2026年4月より提供開始の予定です。

■moconavi RDS Sovereign Cloudの価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18768/table/130_1_0690a56ac3f7e381c882c4f53194a32b.jpg?v=202602021051 ]

※クラウド基本料は必須でご加入いただく必要があります。

※本製品は無料トライアルを実施してからのご購入をお勧めします。

※その他のサービスの特長や機能の詳細は下記のサービスサイトをご参照ください。

https://moconavi.jp/rds/feature/

■リモートデスクトップツール「moconavi RDS（モコナビ アールディーエス） by Splashtop」

「moconavi RDS by Splashtop」は、外部から職場のPCにリモートでアクセスし、画面転送技術を使用して普段と同じように業務アプリやソフトを使ったデータ閲覧・編集ができるリモートデスクトップツールです。職場のPCに専用のエージェントソフトをインストールし、操作元のPCやタブレットには専用アプリをインストールするだけで、安全なリモート接続を実現。自宅でも外出先でも、職場にいるときと同じようにPCを活用した業務が可能になります。

■株式会社レコモットについて

レコモットは「Envision Your Style～誰もが「Your Style」を制約なく実現できる社会～」をビジョンに、コミュニケーションサービスおよびソフトウェアを提供するITベンダーです。テクノロジーによって、あらゆるコミュニケーションのハブとなる革新的サービスを世界に提供し、ダイナミックかつ多様性を求める社会の生産性向上に貢献します。

会社名：株式会社レコモット

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町3－3－8 麹町センタープレイス8F

代表者：代表取締役CEO 東郷 剛

設立：2005年11月

URL：https://recomot.co.jp/

