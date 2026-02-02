＜本日発売＞アース・スター ルナ 2月最新刊登場

株式会社アース・スター エンターテイメント

『『ハンドメイド・ジュリ』は今日も大変賑やかです ～元OLはものづくりで異世界を生き延びます！～』第1巻

著：斎藤 はるき イラスト：コユコム現世知識×ものづくり×ハンドメイド！？元OL店主による異世界産・手作り雑貨店、オープンです！

ある日、突然異世界に転移させられた24歳OLのジュリ。

【彼方からの使い】と期待されるも、神さまから与えられたのは――

【スキル】も【称号】も何ひとつなし！？ あるのは【技術と知恵】のみ。

期待外れの付与に愕然とするジュリだったが、転移前に得意としていたハンドメイドづくりを始めたところ、異世界では真新しい商品が瞬く間に噂の的に！

手に職をつけるべく、異世界で出会った仲間たちの力を借りて、ついに念願のハンドメイドショップ《ハンドメイド・ジュリ》をオープンする。

「いらっしゃいませ。何かお探しですか？」

スキルゼロの転移者が“ものづくり”で異世界を変える、ほのぼの成長ストーリー！

