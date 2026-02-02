全国のiCracked Storeでnubia 正規サービスプロバイダとして ZTE製スマートフォン「nubia」の修理を開始！

iCracked Japan株式会社

iCracked Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、CEO：福島 知彦）は、2026年2月2日（月）から「nubia 正規サービスプロバイダ」として「nubia」スマートフォンの修理を開始します。

ZTEジャパン株式会社は2008年の設立以来、日本市場において16年間にわたり製品を展開しており、2024年から「nubia」ブランドのスマートフォン販売を開始しています。

nubiaは、「Be Yourself」というコンセプトを掲げ、世界に先駆けてUDC（画面下カメラ）搭載スマートフォンや5G対応裸眼3Dタブレットをを発売するなど、独自性の高い技術開発を続けているブランドです。

2026年2月2日より、全国に100店舗以上あるiCracked Store全店で、「nubia」スマートフォンの即日修理が可能となります。

※なお、本修理サービスは iCracked Japan株式会社が提供する修理サービスであり、修理契約はお客様と iCracked Japan株式会社との間で成立します。nubia ブランドおよび ZTE は、本修理サービスの提供主体ではありません。

iCracked（アイクラックト）について

iCrackedは2010年にシリコンバレーで設立されたスマートフォン修理プロバイダで、日本国内においてはiCracked Japanが全国100以上の「iCracked Store」を展開しています。

iCracked StoreではiPhoneとAndroidの修理や設定サポートなど各種サービスを提供しています。Android修理はメーカーが定めた修理/検査手順に従い、正規の純正パーツを使用した高品質なサービスを提供できる国内唯一の修理プロバイダです。

iCracked Storeでは「お客様にご安心いただけるサービス」をお約束しています。

スマートフォンには写真やSNS、クレジットカード情報などお客様の大事な情報が多く保存されており、ロック解除されたスマートフォンがバックヤードに持っていかれることに不安を感じる方は多くおられます。

そのようなお客様にご安心いただけるよう、iCrackedでは対面カウンターでお客様の目の前で修理を行います。動作確認もお客様と一緒に行い、ロック解除のパスコードを伺うことは一切ありませんので安心してご利用いただけます。

また、iCracked Storeは街中の修理店としては唯一、全店に防水検査機を導入しています。多くのお客様は修理による防水性能の低下を気にされていますが、iCracked Storeでは修理前と修理後の防水検査を行い、修理による性能低下がないことを確認しています。万が一、修理により防水性能が低下してしまった場合は修理代金を値引く補償制度もございます。

iCrackedの修理により防水性能が「良化した」「変化なかった」「低下してしまった」、いずれにおいてもお客様にしっかりと事実をお伝えし、スマートフォンの状態をご理解いただくことが大事だと考えています。

■ご提供サービス

・Google Pixel修理（国内販売モデル全機種）

・SHARP AQUOS修理 （ソフトバンク販売モデル、SIMフリーモデルの一部機種）

・Motorola修理（ソフトバンク販売モデル、SIMフリーモデルの一部機種）

・Xiaomi スマートフォン修理（ソフトバンク販売モデル）

・FCNT スマートフォン修理（ソフトバンク販売モデル）

・nubia スマートフォン修理（SIMフリーモデルの一部機種）

・iPhone修理

・iTechサポート：スマートフォン設定、データ移行など

・スクリーン保護フィルムの販売、貼り付けサービス

・ガラスコーティング

・防水検査サービス、1分で完了クイック防水検査サービス

・ハイプロフィルム カッティングサービス（DEVIAフィルムカッティングマシン）

会社概要

企業名：iCracked Japan株式会社

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-4-2 渋谷董友ビルVI 8F

CEO：福島 知彦

設立：2016年7月

ホームページ：https://icracked.jp/

お問い合わせ先：https://www.icracked.jp/contact_press.html