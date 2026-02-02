「【裁決事例から学ぶ相続対策】親族間の金銭貸借の注意点」無料Webセミナーを開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、2026年2月10日（火）より「【裁決事例から学ぶ相続対策】親族間の金銭貸借の注意点」セミナーを開催いたします。

家族ゆえの安易な金銭貸借が、後に税務調査での指摘や親族間の深刻なトラブルに発展するケースが後を絶ちません。「親から借りたお金は贈与になる？」「立て替えた介護費は相続時に差し引けるの？」本セミナーでは、そんな疑問に対し、税務署から「贈与」と認定された実例や、相続税の「債務控除」が認められなかった裁判事例を深く掘り下げてお答えします。

曖昧になりがちな親族間のやり取りについて、将来の税務リスクを回避し、大切な資産と家族の絆を守るために知っておくべき注意点を、専門家が分かりやすく解説します。

【裁決事例から学ぶ相続対策】親族間の金銭貸借の注意点詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/260210?k3ad=prtセミナー概要

■セミナータイトル：【裁決事例から学ぶ相続対策】親族間の金銭貸借の注意点

■開催日（期間）：2026年2月10日（火）11時30分 ～ 2026年2月17日（火）17時00分

※講演時間は約30分

■開催方法：Webセミナー

■費用：無料

■定員：なし

■講演トピック：

1.事例紹介

2.金銭貸借をする場合の注意点

3.最近の裁判事例

■備考：

1) 事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は約30分となります）。

2) お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りします。

■主催：辻・本郷 税理士法人

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/260210?k3ad=prt申込期限：2026年2月9日（月）17時00分講師情報境澤 佑輔（さかいざわ ゆうすけ）辻・本郷 税理士法人 船橋事務所相続センター マネージャー／税理士境澤 佑輔（さかいざわ ゆうすけ）

約17年間専門学校で簿記会計分野の講師として教壇に立ち、日商簿記検定をはじめとした各種資格試験の合格者を多数輩出。その後、辻・本郷 税理士法人に入社。現在は相続税の申告業務を中心に個人の資産税コンサルティング、法人顧問等を担当している。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国各地に拠点を置き、従業員数2000人超、顧問先数19,000社以上の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心に、事業承継、医療・公益・社会福祉法人税務、国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）

■記事に関するお問い合わせ

https://www.ht-tax.or.jp/contact/