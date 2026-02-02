＜九州産＞うなぎの骨＋＜鹿児島県産＞桜島大根を活用。日本初※の成分配合で「しなやかで、健やかな毎日」を応援

株式会社サトウ

株式会社サトウ（本社：鹿児島県鹿児島市）は、日本最大のうなぎ産地である南九州の鹿児島に拠点を構えております。鹿児島県産・九州産うなぎにこだわったうなぎの蒲焼などを販売しております。鹿児島県産・九州産うなぎは脂ののり具合や身の引き締まり方のバランスが良く、長くじっくり育てたうなぎでも身がふっくら柔らかなのが特徴であり、加工過程で生じるうなぎの骨に注目しました。

そのうなぎの骨を有効活用した九州産うなぎの骨由来カルシウムと、 桜島大根由来成分を組み合わせた、日本初※の栄養機能食品〈カルシウム〉サプリメント「しなやか健骨習慣」を発売します。 地域資源を活かしたものづくりを通じて、「しなやかで、健やかな毎日に」寄り添う商品です。

※当社調べ（2025年12月時点）。カルシウムとトリゴネリンを同時配合した栄養機能食品として。

地域性 鹿児島・九州の素材にこだわって

日本最大のうなぎ産地である南九州（鹿児島・宮崎）で育ったうなぎは脂ののり具合や身の引き締まり方のバランスが良く、長くじっくり育てたうなぎでも身がふっくら柔らかなのが特徴です。本商品では国産原料にこだわり、加工過程で生じるうなぎの骨を有効活用したカルシウムを採用しました。 また、「地方から日本を盛り上げていきたい」という想いから、鹿児島県の特産物にも着目。 中でも、鹿児島を代表する伝統野菜である桜島大根に含まれる成分に注目し、地域性のある原料同士を組み合わせました。

日本初※ 成分の組み合わせによる新しさ

本商品は、九州産うなぎの骨由来カルシウムと、桜島大根由来トリゴネリンを同時に配合した日本初※の栄養機能食品〈カルシウム〉です。 カルシウムは骨の形成に必要な栄養素として知られています。 一方、トリゴネリンは近年さまざまな分野で注目されている成分です。 当社は、この二つの成分を組み合わせることで、日々の栄養補給をサポートする新しい選択肢を提案します。

※当社調べ（2025年12月時点）

コンセプト 「しなやかで、健やかな毎日に」

年齢やライフステージを重ねても、自分らしく前向きに日々を過ごしたい。

その想いに寄り添うため、本商品は 「しなやかで、健やかな毎日に」というコンセプトのもと開発されました。 鹿児島・九州の素材が持つ力を活かし、毎日の生活に無理なく取り入れられる存在として、健やかな日常を支えていきます。

■ 栄養機能食品〈カルシウム〉について

本商品は栄養機能食品〈カルシウム〉です。 カルシウムは、骨の形成に必要な栄養素です。

※本品は、特定の疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

■ 商品概要

商品名：しなやか健骨習慣

区分：栄養機能食品（カルシウム）

内容量：150粒（30日分）

価格：3,980円（税込）

発売日：2026年1月29日(木)

販売方法：さとうのうなぎ(自社ECサイト)(https://unagisato.jp/)

株式会社サトウ

本社：鹿児島県鹿児島市高麗町43-20 キラメキ南国ビル502

さとうのうなぎ(https://unagisato.jp/) https://unagisato.jp/

インスタグラム(https://www.instagram.com/unagi.sato/) https://www.instagram.com/unagi.sato/

担当：マーケティング部 吉元（u.sato@satsuma-u.jp）