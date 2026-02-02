東西の横綱が4年ぶりに揃い、本場所の連日「満員御礼」が続く大相撲　　　　「大相撲三月場所」の観戦チケット付き宿泊プランを販売

コンラッド大阪豊昇龍と大の里の対戦

【2026年2月2日（月）】日本相撲協会オフィシャルホテル・コンラッド大阪（大阪市北区中之島）では、3月8日(日)～3月22日(日)まで、エディオンアリーナ大阪で開催される大相撲三月場所のマスB席の観戦チケット付き宿泊プランを、2026年3月12日（木）、3月13日（金）、3月16日（月）、3月19日（木）の4日間限定で販売します。

ウェブサイトはこちら :https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/rooms/11921

2025年、大の里（西横綱）と豊昇龍（東横綱）の誕生により、番付の東西に4年ぶりに横綱が揃い、令和の相撲ブームがさらなる高まりを見せています。初場所の15日間連日「満員御礼」が続くなど、これに続く2026年本場所も連日「満員御礼」が予想される中、完売必至の三月場所大相撲観戦チケットが付いた宿泊プランをご用意いたしました。

本プランは朝食付きのほか、特典としてお持ち帰りいただける公式グッズのグラスや、エコバッグ、日本相撲協会の非売品「令和八年度カレンダー」をスペシャルアメニティーとして1室に1セット、お部屋にご用意いたします。

コンラッドのシグニチャー・ブランド・プログラム「Conrad 1/3/5」では、1時間、3時間、5時間という時間枠に応じた体験を通じて、各ホテルの文化や冒険、地域の魅力を紹介し、デスティネーションと深く繋がる機会を提供しています。コンラッド大阪では、2023年より日本相撲協会のオフィシャルホテルとして、日本が世界に誇る大相撲文化の魅力を海外のお客様に発信するため、国内外で入手困難なマス席のチケット付き宿泊プランを、この体験型デスティネーションプランの一環として、販売しています。

躍動感溢れる力士達の雄姿を間近で観戦し、現地の大歓声で心が揺さぶられるような体験をお楽しみください。

左（東横綱）豊昇龍と右（西横綱）大の里豊昇龍 土俵入り大相撲三月場所（エディオンアリーナ大阪）イメージダブルウォールグラス あんこ山リアルあんこ山エコバッグ令和八年カレンダー

【大相撲三月場所「マスB席」チケット付】最大4名様のお席＆スペシャルアメニティー付き宿泊プラン

期間 2026年3月12日（木）、3月13日（金）、3月16日（月）、3月19日（木）の4日間

内容 ・大相撲三月場所の観戦チケット「マスB席」（最大4名様入場）

・朝食付き

・フィットネス・プールのご利用

・お持ち帰りいただけるダブルウォールグラス あんこ山、リアルあんこ山エコバッグのセット1室1つ

ダブルウォールグラスサイズ：約H110×W100ｍｍ（飲み口85Φ）

約350ml

エコバッグサイズ：【展開時】（約）W34×H64cm（持ち手含む）

【収納時】（約）φ10×D3ｃｍ

・令和八年カレンダー 非売品 1室1部

URL https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/rooms/11921

ご予約 HPもしくは、お電話 06-6222-0111 （代表）にて承ります。

※要事前決済、100％キャンセル料がかかります。

※やむを得ない理由で開催がキャンセルされた際には館内レストランにてチケット代相当のディナーをお召し上がりいただけます。

※4歳以上は観戦チケットが必要です。4歳未満のお子様でもお席が必要な場合にはチケットが必要です。

※1室3名様までご宿泊可能です。4名様でのご宿泊をご希望の場合は、本プランと別にもう１部屋（朝食付きプランなど）をご予約をお願いいたします。

※座席の、正面・向正面はご指定いただけません。

※観戦日当日、ホテルにお立ち寄りいただき観戦チケットをお渡しさせていただきます。チケットのお受渡しや宿泊日に関しては予約状況に応じてできるだけ柔軟に対応させていただきます。ご予約時にお問合せください。なお、観戦チケットの事前郵送でのお渡しは承っておりません。

大相撲情報

コンラッド大阪は、公益財団法人日本相撲協会のオフィシャルホテルです。

詳細はこちら https://www.sumo.or.jp/

お席の詳細はこちら https://www.sumo.or.jp/Admission/isolate/634/ (https://www.sumo.or.jp/Admission/ticket/Mar/seat/634/) 当日のスケジュールはこちら https://www.sumo.or.jp/Watching/isolate/634/

※当日はお好きな時間にお入りいただけますが、土俵入り14時までのご入場をお勧めしております。

コンラッド大阪について

水都大阪のランドマーク「中之島フェスティバルタワー・ウエスト」の最高層階（33～40階）に2017年6月9日に開業したコンラッド大阪は、ビジネスとプライベートをシームレスに楽しみ人生の歓びを謳歌する「スマート・ラグジュアリー・トラベラー」をターゲットとした次世代型のスマート・ラグジュアリーホテルです。“Your Address in the Sky - 雲をつきぬけて - ” をコンセプトに地上200メートルから壮大なパノラマビューを眼下に見渡すホテルには、50平方メートル ～の広さを誇る客室（164室）、天下の台所大阪らしさとコンラッドならではのインスピレーションに満ちた4つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える2つのバンケット施設、スパ、プール、フィットネスクラブ、ウエディングチャペルなど、充実の設備を擁しています。コンラッド大阪は、人と人、人と街、アート、そして文化をコネクトし、従来のラグジュアリーを超えた正真正銘のラグジュアリーを提供します。コンテンポラリーテイストと和の伝統が融合したアート作品を散りばめたコンラッド大阪に足を踏み入れた時、ゲストはインスピレーションを感じ、そこに新たなスマート・ラグジュアリーが生まれることでしょう。コンラッド大阪に関する詳細は、conradosaka.jp(https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/) をご覧ください。

コンラッド・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトンのラグジュアリーブランドの中で最大のポートフォリオを誇るコンラッド・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/conrad-hotels/)は5大陸に約50軒のホテルを展開しています。大胆なデザインやインパクトのある体験、厳選されたコンテンポラリーアートをシームレスに結び、目的意識を持ったトラベラーのインスピレーションを刺激します。直感的なサービスと各デスティネーションと真に繋がる体験を通じて、お客様の探求心を高める場所です。シグニチャー・ブランド・プログラム「Conrad 1/3/5」を刷新し、1時間、3時間、5時間という時間枠に応じた体験を通じて、各ホテルの文化や冒険、地域の魅力を紹介し、デスティネーションと深く繋がる機会を提供します。受賞歴を誇るホテルに加え、洗練されたデザイン、最上級のアメニティ、目的を持ったサービスを提供するレジデンスも世界の魅力的なデスティネーションで展開しています。ご予約は、公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/conrad-hotels/?xch=1913863536%2CHO2SLCRTUZCDQCSQA0N222Q)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/conradhotels(https://stories.hilton.com/brands/conrad-hotels)、 Instagram(https://www.instagram.com/conradhotels/)、 X(https://x.com/conradhotels)をご覧ください。