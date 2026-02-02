賃貸管理戸数1,750戸へ、4年で500戸増を達成――赤鹿地所がPM強化

株式会社赤鹿地所

近年、賃貸住宅管理業法の施行や区分所有法をはじめとする各種制度改正により、賃貸物件オーナー様には、これまで以上に高度で専門的な管理体制が求められています。

こうした環境変化を受け、姫路エリアで賃貸物件の管理を行う株式会社赤鹿地所（本社：兵庫県姫路市辻井1丁目1番23号 代表取締役社長：赤鹿 保生）は、PM(プロパティマネジメント)の視点から管理体制の強化に継続的に取り組んできました。その結果、直近4年間で賃貸管理戸数は500戸以上増加し、現在は姫路市を中心に85棟・1,750戸の賃貸物件を管理しています。

本リリースでは、法改正が進む中で賃貸管理会社が果たすべき役割と、当社が地域密着で積み重ねてきた管理の考え方・実践内容をお伝えします。

1998年から始まった赤鹿地所の賃貸管理事業

当社が賃貸物件オーナー様の賃貸経営のご支援を本格的に開始したのは1998年（平成10年）です。

姫路市を中心に、賃貸マンション・アパート・戸建てなど多様な物件の管理に携わり、賃貸物件オーナー様一人ひとりの事情に寄り添いながら管理体制を構築してきました。

派手な拡大路線ではなく、

- 入居者様の苦情・トラブル対応- 建物の維持管理・修繕対応- 空室募集・空室対策- 長期的な資産価値維持を見据えた計画立案と提案

といった日々の現場業務を積み重ねてきた結果として、現在の管理物件85棟・1,750戸という規模に至っています。

法改正が進む中で、賃貸管理会社に求められる役割

2026年4月の区分所有法改正をはじめ、賃貸物件賃貸物件オーナー様を取り巻く環境は以下のように変化しています。

- 管理内容・契約関係の明確化- 入居者対応におけるトラブル防止- 適切な管理体制の整備- 自主管理では対応が難しい業務の増加

これにより、「賃貸管理会社に何を任せるか」が、賃貸経営の安定性を左右する重要なポイントとなっています。

当社では、こうした変化を一過性の制度対応として捉えるのではなく、 長期的に賃貸物件オーナー様の資産を守るための管理体制づくりとして位置づけています。

姫路で賃貸物件の管理会社を探す賃貸物件オーナー様へ

姫路エリアで賃貸物件の管理会社を検討される賃貸物件オーナー様にとって、

- 満室経営に向けた営業力- 管理戸数や実績（管理物件の平均入居率）- 建物の維持管理や入居募集の提案力- 24時間365日受付可能なトラブル対応窓口- 営業・管理・工事を横断して対応できるPM(プロパティマネージャー)の存在

といった点は、重要な判断材料になります。

当社は、姫路の賃貸物件管理会社として、1998年からの管理経験と現在85棟・1,750戸の管理実績をもとに、賃貸物件オーナー様お一人おひとりの状況に応じた賃貸管理を行っています。

管理戸数の多さだけでなく、「地域で長く続けてきた管理会社であること」を重視したい賃貸物件オーナー様にとって、一つの選択肢となることを目指しています。

今後の取り組みについて

当社では今後も、市場環境や法改正の変化を踏まえながら、

- 賃貸経営の安定化支援- 賃貸物件オーナー様負担の軽減- 地域に根差した賃貸管理体制の強化

に取り組んでまいります。

姫路で賃貸物件の管理会社をお探しの賃貸物件オーナー様にとって、 安心して相談できる身近な存在であり続けることが、私たちの変わらない方針です。

【会社概要】

社名 ：株式会社赤鹿地所

本社所在地：兵庫県姫路市辻井1丁目1番23号

代表取締役：赤鹿 保生

設立 ：1986年9月3日

事業内容 ：宅地分譲事業、不動産買取事業、不動産売買仲介・

賃貸仲介・管理、不動産の各種コンサルティング業務

HP ：お客様向けサイト

┗https://www.akashika-jisho.co.jp/

HP ：コーポレートサイト

┗https://corp.akashika-jisho.co.jp/