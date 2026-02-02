あなたの会社の把握していないシステムを見つけ出す！「ASMクイックスキャンサービス」提供開始のお知らせ

株式会社SHIFT SECURITY

脆弱性診断・セキュリティ監視サービスを提供する、株式会社SHIFT SECURITY（本社：東京都渋谷区、代表取締役： 金内 忍、以下「SHIFT SECURITY」）は、企業が把握できていない外部公開システムやIT資産を可視化する新サービス 「ASMクイックスキャンサービス」 を2025年2月2日より提供開始いたします。

サービス概要

「ASMクイックスキャンサービス」は、ASM（Attack Surface Management）をより手軽に導入できるよう設計された ワンショット型・スポット利用可能なASMスキャンサービス です。当社が保有するASMツールを使用し、スキャンを実施。企業が認識していない潜在的な攻撃対象領域を洗い出し、その結果をレポートとしてご提供します。

サービス提供の背景

昨今、外部脅威を狙う攻撃者は、企業が把握していない “影” のIT資産を標的にするケースが増加しています。従来のプラットフォーム診断では「お客様が把握しているシステム」を対象とするため、管理外のシステムや放置されたサーバなどは診断範囲に含まれません。

本サービスは、「想定外の攻撃対象が存在しないか」を迅速に確認したい企業向けの初期ステップ として設計されており、リスク把握に最適です。

「ASMクイックスキャンサービス」の主な特徴

● 単発で利用できるスポット型サービス

お客様環境に対し、当社のASMツールを使用して1回のスキャンを実施。導入作業や契約の負担がなく、スポットでの利用が可能。

● 専門エンジニアによる結果の確認・分析

取得したASMスキャン結果について、当社セキュリティエンジニアが内容を精査。攻撃対象領域や潜在リスクを整理し、企業が見落としがちな外部資産を可視化。

●レポート解説オプション

スキャン結果をオンライン（約1時間）にて解説し、ASM活用の第一歩を支援する入門オプション。

● ASM活用の”第一歩”として最適

本格的なASM導入前に、自社の攻撃対象領域の全体像を把握するためのショット型サービス。

【商品の詳細】

https://www.shiftsecurity.jp/asmquickscan/

■SHIFT SECURITY代表からのコメント

企業のデジタル資産は年々複雑化し、すべてを完全に把握することが困難になっています。攻撃者はその盲点を突いてきます。当社は、まずはリスクを“知る”ことがセキュリティ対策の第一歩であると考え、本サービスを提供するに至りました。

『ASMクイックスキャンサービス』は、ASMをより身近にし、企業規模を問わず簡易に攻撃対象領域を明確化できるサービスです。昨今のセキュリティ脅威に立ち向かうための最初の一歩として、ぜひご活用いただければ幸いです。

株式会社SHIFT SECURITY

代表取締役

金内 忍

株式会社SHIFT SECURITYについて

SHIFT SECURITYは、情報セキュリティの標準化・仕組み化を基盤に、セキュリティサービスを提供。 それによりサービス品質を高いレベルで安定化させながら、セキュリティ業界で活躍できるエンジニアを数多く輩出しています。 今の日本が抱える人材不足の課題を解決し、インターネットで繋がる世界に安全と安心を提供します。

Ｈ Ｐ：https://www.shiftsecurity.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社SHIFT SECURITY

https://www.shiftsecurity.jp/contact/

＊本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。





