大ヒット商品が満を持してリニューアル！乗るだけ簡単！ストレッチがやりやすくなる！「HARUTA式クッションストレッチャー」を2月2日より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、床に置いて乗るだけで、ストレッチがぐっとやりやすくなる「HARUTA式クッションストレッチャー」を2026年2月2日（月）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/news/18915

「ストレッチって、正しくできているか分からない…。」

「続けたいけど、ちょっと面倒…。」

「ひとりでストレッチするのは難しいかも…。」

そんな声から生まれた「HARUTA式クッションストレッチャー」。

実は、2017年に発売された大ヒット商品【開脚クッション】をお使いだったユーザーの方々の声を元に、ブラッシュアップして誕生したアイテムです！

続けやすさを考えた、やさしい使い心地

市場ではハードな運動器具が多い中、本品はソフトなクッション素材で、身体にフィットしやすく快適。両面には滑り止め付きで安定感があり、インテリアになじむ落ち着いたカラーもポイントです。

動きに合わせたリバーシブル設計

●傾斜面

カーブ状形状で、開脚前屈や背中ストレッチをしっかりサポート。ひとりでは難しかったストレッチも身体を預けるだけで、気持ちよく伸びる感覚を実感できます。寝転ぶと、背中やお尻のストレッチも可能です。

●スイング面

裏返すと使えるのが、スイング面。左右にゆらゆら揺れることで、骨盤まわりがじんわりほぐれていきます。チカラを入れずにゆるむ感覚が心地よく、リラックスタイムにもぴったりです。

ストレッチ初心者の方でも安心して使えるように、12種類のストレッチがわかるポスターを付属。さらに、動画でも動きを確認できるので、自宅でパーソナルトレーニング気分で取り組めます。

株式会社CHERIEシェリバレエスクール代表 春田 琴栄先生 監修

バレエ教室、パーソナルバレエスタジオ、バレエ用品ショップを運営。大人から始められるバレエ教室を東京、大阪、京都、奈良に開校。生徒数1000人を越える。長年の指導経験を活かして、バレエやストレッチをYouTubeで発信。ブロガー、現役バレエダンサーとしても多方面で活躍中。

https://www.youtube.com/@cherie_kotoe

乗るだけで、いつものストレッチをワンランク上へ。

【商品情報】

HARUTA式クッションストレッチャー

価格：4,378円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/18895

販売先：全国のバラエティショップ・専門店など

▼コジット公式インスタグラムやっています

▶＠official_cogit

https://instagram.com/official_cogit?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

▶＠cicamethod

https://instagram.com/cicamethod?igshid=YTQwZjQ0NmI0OA==

▶＠hadamethod

https://instagram.com/hadamethod?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

【お問い合わせ先】

会社名：株式会社コジット

所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12－20

担当者：向川

e-mail：press@cogit.co.jp