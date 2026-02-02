【お好み焼専門店どんどん亭×和洋菓子本舗 恋寿華堂】コラボデザートが新登場！「恋寿華堂 春の桜パフェ」を2026年2月17日(火)より数量限定で販売開始！

Miコーポレーション株式会社

Miコーポレーション株式会社（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：松石崇志）が運営する“お好み焼専門店どんどん亭”は、株式会社ナオブランド（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：中川直寿）の運営する"和洋菓子本舗 恋寿華堂"とのコラボレーション商品『恋寿華堂 春の桜パフェ』を、2026年2月17日(火)よりどんどん亭全店で数量限定で販売いたします。

【お好み焼専門店どんどん亭】恋寿華堂 春の桜パフェ

恋寿華堂の3種の金平糖・もちっと弾力のぎゅうひ餅・くちどけなめらかなミルクソフト・春を感じるさくらソース・さくさくのコーンフレーク・どんどん亭のパフェには欠かせない杏仁豆腐・さわやかな酸味のストロベリーソース、「恋寿華堂 春の桜パフェ」は食べるたびに口の中で七変化!!見た目も色とりどりで春を先取りお花見気分で味覚だけでなく視覚でも楽しめます。

『恋寿華堂 春の桜パフェ』通常サイズ 590円(税込）/ ミニサイズ 390円(税込）【商品概要】

■商品名、価格(税込)

恋寿華堂 春の桜パフェ：590円 ／ ミニサイズ：390円

■販売期間

2026年2月17日(火)～2026年4月上旬(予定)

※数量限定のため、商品が無くなり次第販売を終了いたします。

■販売店舗

どんどん亭全店（45店舗）

※写真はイメージです。

【コラボデザートを注文すると"美味しい!楽しい!おまけ"がついてくる!!】

●コラボ限定!?お好み焼ソース味の金平糖がもらえる!

コラボデザートを注文すると、どんどん亭特製お好み焼ソースと恋寿華堂の金平糖がコラボレーションした、甘さと塩気の絶妙なハーモニーがやみつきになる『お好み焼金平糖』がもらえる!!

お好み焼金平糖※写真はイメージです。

●絵馬にお願い事や受験生へのエールを書こう!

コラボデザートを注文すると、桜型と絵馬型のシールがランダムで1枚もらえるので、お願い事を書いて店内にあるどんどん亭神社ポスターに貼って祈願しよう!!

どんどん亭神社ポスターにお願い事を貼って祈願しよう。

●コラボピックとペーパーランチョンマット!

どんどん亭と恋寿華堂のロゴがコラボ限定の春デザインに!!

どんどん亭と恋寿華堂のロゴ入り※写真はイメージです。

＜どんどん亭＞45店舗一覧

大分県 フリーモールわさだ店 / フレスポ春日浦店 / 別府店 / 中津店

山口県 宇部店 / 周南久米店 / 新下関店

熊本県 大津店 / 荒尾店 / 浜線バイパス店 / 飛田バイパス店 / 八代店

福岡県 柏の森店 / 那珂川店 / 行橋店 / 大野城店 / 宇美店 / 天神大名店 / 城南店 / ブランチ福岡下原店 / 直方店 / 柳川店 / 甘木店 / くりえいと宗像店 / シュロアモール筑紫野店 / 古賀花見店 / 三ヶ森店 / 曽根バイパス店 / 陣山店 / 門司店 / 八幡本城店 / 小倉蒲生店 / 八幡穴生店 / 小倉熊本店 / 小倉西港店 / 小倉セントシティ店 / 八女店 / 津福店

長崎県 諫早店 / 大村店 / 佐世保大和町店

佐賀県 鳥栖バイパス店 / 唐津店 / 鍋島店 / 佐賀兵庫店

■会社概要

商号 ： Miコーポレーション株式会社

設立 ： 1970年3月

代表者 ： 代表取締役社長 松石崇志

所在地 ： 福岡県福岡市博多区山王1丁目1番34号

事業内容： お好み焼き専門店「どんどん亭」の経営

ファーストフード店「ドンドン・どんどんまるや」の経営

焼き鳥・水炊き・かしわ飯が楽しめる店「トリヤマルハチ」の経営

URL ： https://www.matsuishi.com/ (Miコーポレーション株式会社WEBサイト)

